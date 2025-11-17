Coopérative de l'ARTP : une suspicion de scandale financier secoue l’Institution

Une suspicion de scandale financier plane au sein de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal. Selon La Tribune, dans sa publication de ce lundi, plusieurs milliards FCFA auraient été mobilisés par les employés de la coopération de l’Institution, sans que les projets pour lesquels ils auraient été mobilisés ne voient le jour.



D’après les sources internes du quotidien, chaque agent aurait versé plus de 25 millions FCFA pour des programmes immobiliers aux Almadies et à Bâbirlo, des quartiers de Dakar, en plus des six (06) milliards FCFA de subventions institutionnelles destinées à soutenir des initiatives sociales et immobilières. Malheureusement, malgré les années écoulées, «aucune traçabilité claire de ces fonds n’a été fournie aux contributeurs».



Face à cette situation et sous la pression des acteurs de la coopérative, le directeur de l’ARTP a commandité un audit auprès du cabinet KPMG pour faire la lumière sous ce flou administratif et financier. « Un an après, le rapport reste mystérieusement introuvable», rapporte le journal, pour qui «ce nouveau dossier risque de ternir davantage la confiance des travailleurs et du public dans cette institution stratégique» et importance.



Les agents de l’ARTP qui exigent désormais la vérité, disent «privilégier la voie institutionnelle, mais rappellent que dans cette période de "Jub Jubal", la transparence doit être une obligation, non une option».