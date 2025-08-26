Une légende du Real Madrid va s’engager avec le Bayer Leverkusen

Cet été, le Bayer Leverkusen repart à zéro. Après deux excellentes saisons sous la houlette de Xabi Alonso, le Werkself va devoir tout refaire suite au départ du tacticien espagnol au Real Madrid. Outre le départ de l’architecte de leur succès récent, le club allemand va également devoir composer avec les départs impactants de Florian Wirtz et Jeremie Frimpong vers Liverpool. Vous l’aurez compris, tous ceux qui avaient grandement contribué au succès du club allemand en Bundesliga ont plié bagage.



En ce sens, les pensionnaires de la BayArena ont décidé de travailler cet été pour pallier ces nombreux départs regrettables. Après avoir rapidement mis la main sur Ibrahim Maza puis Claudio Echeverri pour remplacer le départ de Wirtz, Erik Ten Hag a également pris la relève d’Alonso au poste d’entraînement. Finalement, seul le départ de Frimpong n’avait pas été remplacé cet été jusqu’ici. Lors de la défaite inaugurale ce week-end contre Hoffenheim (1-2), le coach néerlandais a décidé d’aligner Arthur. Le jeune Brésilien, arrivé en 2023 en Allemagne, n’a pas été auteur d’une grande prestation.



Lucas Vázquez débarque deux ans au Bayer Leverkusen

Ainsi, le board allemand travaille depuis plusieurs semaines sur l’arrivée d’un défenseur droit, capable de jouer piston dans le système à cinq défenseurs du champion d’Allemagne 2024. Après l’échec Jonathan Clauss ce lundi, les Allemands ont alors cherché une piste alternative. Et ce mardi, une cible sortie de nulle part est finalement devenue la nouvelle recrue du B04 en quelques heures. En effet, dans la nuit de lundi à mardi, le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a expliqué que Lucas Vázquez était ciblé par la formation allemande dans un premier temps. Une heure plus tard, le journaliste italien a expliqué que le deal était ficelé avec l’arrivée pour deux ans du joueur de 34 ans qui a déjà passé sa visite médicale.



Un deal prestigieux qui s’est réglé en quelques secondes pour Leverkusen qui devrait officialiser le deal dans les prochains jours. De son côté, Vázquez va découvrir enfin un nouveau championnat. Au Real Madrid depuis 2007, le couteau suisse espagnol avait connu d’autres clubs ibériques en prêt mais n’avait jamais quitté la Maison Blanche jusqu’à la fin de son contrat le 14 juillet dernier. Un transfert qui ressemble à une opportunité parfaite pour toutes les parties alors que Vázquez ne se voyait pas continuer au Real Madrid avec Xabi Alonso et les conditions salariales qui lui étaient proposées.