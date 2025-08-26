CHAN 2024 : le Sénégal défie le Maroc dans un duel explosif en demi-finale

Les “Lions” de la Teranga ont confirmé leur statut de champions en titre en dominant l’Ouganda (1-0), co-organisateur de cette 8ᵉ édition. Avec une défense de fer la plus solide du tournoi, puisqu’ils n’ont concédé qu’un seul but jusque-là les hommes de Souleymane Diallo comptent bien opposer une résistance de taille aux “Lions” de l’Atlas.

En face, le Maroc présente la meilleure attaque de la compétition avec neuf réalisations. Les protégés de Hicham Dmii pourront notamment s’appuyer sur Oussama Lamlioui, actuel meilleur buteur du CHAN avec quatre buts.

Ce choc entre les deux derniers lauréats du tournoi promet donc d’être indécis : seul l’un d’entre eux poursuivra sa route vers la finale et pourra rêver d’un nouveau sacre continental.

L’autre demi-finale opposera le Soudan à Madagascar, ce mardi à Kampala (14h30 GMT).

