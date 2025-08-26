Newcastle fait le forcing pour convaincre Alexander Isak

Il n’était pas sur le terrain ni même dans le groupe de Newcastle, mais c’est bien Alexander Isak qui était présent dans les pensées lundi soir à St James Park lors du rugueux Newcastle-Liverpool. L’attaquant suédois a demandé à quitter les Magpies, dans l’espoir de rejoindre les Reds, mais Newcastle a jusqu’à présent refusé de céder à ses demandes.



Le communiqué d’Alexander Isak, pour fustiger des promesses non tenues (un classique de ce genre de situation), n’a pas arrangé ses affaires, bien au contraire. Cela a renforcé la détermination de Newcastle à le conserver. Et c’est bien dans cette optique que deux dirigeants se sont rendus au domicile du joueur hier, peu avant la rencontre, comme rapporté par Sky Sports et le Daily Mail.



Newcastle ne lâche rien

Jamie Reuben et Jacobo Solis ont passé ainsi du temps avec l’attaquant de 25 ans pour lui faire entendre raison. Avec potentiellement une tentative de prolongation de contrat ? Isak voit les jours défiler sans que la situation évolue en sa faveur. Au contraire, les supporters se retournent contre lui, et Liverpool peut constater que sa recrue Hugo Ekitike s’adapte très bien (3 buts en 3 matches disputés).



Isak veut quitter Newcastle, mais Liverpool fera-t-il encore une offre pour le Suédois ? Il reste moins d’une semaine avant la clôture du marché, et le temps presse pour toutes les parties. Surtout, Newcastle peine à recruter un attaquant, ce qui était déjà la priorité avant les velléités de départ d’Isak. Doublé sur les dossiers Delap, Joao Pedro et Ekitike, le club du nord de l’Angleterre s’enlise actuellement dans le dossier Yoane Wissa, pour lequel il ne trouve pas d’accord avec Brentford…