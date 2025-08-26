Le PSG veut boucler 6 départs, le cas Bruno Fernandes inquiète Manchester United

Le PSG doit boucler 6 départs

En France, le Paris Saint-Germain accélère son opération dégraissage avant la clôture du mercato estival fixé au 1er septembre en France et dans la majorité des grands championnats. Comme le placarde Le Parisien, le PSG a une semaine pour boucler 6 départs. Le cas le plus pressant concerne Gianluigi Donnarumma. Comme expliqué dans le JT d’hier, Manchester City hésite encore, tout dépendra de l’issue du dossier Ederson. Malgré le temps qui presse, le club parisien ne compte pas brader le portier italien et réclame 40 millions d’euros. On en parle moins, mais Arnau Tenas a aussi fait ses adieux au public du Parc des Princes ce week-end. L’Espagnol se dirige vers Villarreal. Selon les dernières informations d’El Periódico Mediterráneo, que nous sommes en mesure de confirmer, le Paris Saint-Germain et Villarreal discutent actuellement pour trouver un terrain d’entente. Luis Campos devra aussi régler les cas de deux Espagnols Marco Asensio et Carlos Soler, tous deux revenus de prêts. Pour Randal Kolo Muani, ça traîne. Le PSG et la Juventus travaillent sur un prêt avec option d’achat, mais n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les modalités financières. Enfin, le PSG disposera d’un peu plus de temps pour Presnel Kimpembe. Un départ se profile pour le titi parisien malgré son importance capitale dans le vestiaire. Un rebond au Qatar est évoqué alors que le mercato fermera ses portes le 16 septembre là-bas.



Bruno Fernandes sacrifié suite au mercato de Manchester United

Dans la presse anglaise, le Daily Mirror nous alerte sur le cas Bruno Fernandes. Sauveur des Red Devils la saison dernière, le Portugais est victime de la folie dépensière de son club cet été. Le métronome portugais a refusé l’Arabie saoudite mais pourrait regretter son choix. À en croire le tabloïd anglais, le meilleur joueur de Manchester United pourrait devenir un véritable problème. Avec toutes les recrues offensives, Bruno Fernandes doit désormais évoluer un cran plus bas au milieu de terrain ce qui va réduire son influence dans le jeu. Le milieu devra plus courir et occupera un rôle plus défensif en somme. À Ruben Amorim de trouver la solution.



C’est bouillant du côté de l’OM

À l’OM, ça s’active. Comme le rapporte La Provence, un nouveau coup de chaud souffle sur la Canebière avec plusieurs mouvements à prévoir d’ici à la fin du mercato. Comme expliqué hier dans la revue de presse, Dani Ceballos fait partie des pistes pour remplacer Adrien Rabiot. Une information que relaye le journal Marca ce mardi. Selon le journaliste de DAZN, Matteo Moretto, l’Espagnol a dit oui à l’OM. Un accord verbal existe entre les deux parties. Reste maintenant à négocier entre les deux clubs qui sont partis sur les bases d’un prêt assorti d’une option d’achat comprise entre 12 M€ et 15 M€ pouvant devenir obligatoire dans un an. Si Ceballos se rapproche, Adrien Rabiot n’est toujours pas parti. Courtisé par Galatasaray comme le relaye Fotomac, le Français espère un retournement de situation concernant son cas. Alors que le vestiaire et le coach De Zerbi milite pour une réintégration, cela se fera uniquement sous plusieurs conditions. Selon RMC, Rabiot doit exprimer ses regrets à sa direction et devra se désolidariser, voire condamner les propos de son entourage et notamment de sa mère. Adrien Rabiot sait donc ce qu’il lui reste à faire s’il souhaite rester à l’OM.