Coran brûlé : le Koweït convoque l'ambassadrice de Suède

Le Koweït a convoqué vendredi l'ambassadrice de Suède pour protester contre l'autodafé d'un Coran à Stockholm, un acte qui a soulevé l'indignation dans le monde musulman, a indiqué le ministère koweïtien des Affaires étrangères dans un communiqué.



"Le vice-ministre des Affaires étrangères a remis à l'ambassadrice de Suède (basée à Abou Dhabi) une note de protestation officielle portant sur la condamnation et la dénonciation de l'Etat du Koweït après l'autodafé d'un exemplaire du Saint Coran par un extrémiste", selon le communiqué. Dans cette note, le Koweït a également protesté contre le fait que le rassemblement ait été autorisé par la Suède, selon la même source.



Salwan Momika, un Irakien réfugié en Suède, a brûlé mercredi quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm et pendant l'Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde. Cet événement avait été autorisé par la police suédoise au nom de la liberté d'expression.



Une manifestation en janvier au cours de laquelle un Coran avait été brûlé devant l'ambassade de Turquie à Stockholm avait déjà suscité la colère d'Ankara et du monde musulman. L'incident de mercredi a également suscité de nombreuses condamnations: le Maroc a rappelé son ambassadeur, Ankara a fustigé des "actions anti-islamiques" et Washington a rappelé que "brûler des textes religieux est irrespectueux et offensant". L'Irak et les Emirats arabes unis ont convoqué les ambassadeurs de Suède dans leurs pays en signe de protestation, alors que plusieurs milliers de manifestants se sont de rassemblés près de l'ambassade de Suède à Bagdad vendredi.



