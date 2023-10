Corée du Nord: une journaliste russe en direct depuis Pyongyang, une première depuis la pandémie

Ce 19 octobre, au deuxième jour de sa visite en Corée du Nord, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, va rencontrer son homologue pour évoquer la coopération renforcée entre les deux pays. Une visite dans un contexte tendu alors que les accusations de livraisons d’armes et de munitions nord-coréennes à la Russie s'intensifient. Et pour suivre ce voyage, une équipe de télévision russe a été autorisée en Corée du Nord. Il s’agit des premiers journalistes étrangers à rentrer dans le pays depuis la pandémie, et fait encore plus rare, ils ont effectué un direct depuis Pyongyang.

RFI

