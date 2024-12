Corée du Sud: l'opposition accuse le parti au pouvoir d'un «deuxième coup d'Etat»

L'opposition sud-coréenne accuse lundi le parti au pouvoir d'organiser un «deuxième coup d'Etat» en s'accrochant au pouvoir et en refusant de destituer le président Yoon Suk Yeol, poussé vers la sortie après son éphémère loi martiale il y a six jours. «Peu importe la manière dont ils tentent de le justifier [...], c'est un deuxième acte de rébellion et un deuxième coup d'Etat, illégal et anticonstitutionnel», a tonné Park Chan-dae, le chef du Parti démocrate au Parlement, en appelant le parti au pouvoir à «arrêter cela immédiatement».

