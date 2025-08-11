Le secrétaire général de l'ONU condamne le meurtre par Israël de six journalistes à Gaza

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné lundi le meurtre de six journalistes par Israël dans la bande de Gaza, appelant à "une enquête indépendante et impartiale".



"Hier, des collègues de nos amis d'Al Jazeera qui travaillaient à Gaza ont une nouvelle fois été victimes du conflit", a déclaré le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric lors d'une conférence de presse, relayant la condamnation par Guterres du "meurtre de six journalistes palestiniens lors d'une frappe aérienne israélienne" dimanche à Gaza.



"Ces derniers meurtres soulignent les risques extrêmes auxquels les journalistes continuent d'être exposés lorsqu'ils couvrent ce conflit", a-t-il déclaré.



Notant que Guterres "demande une enquête indépendante et impartiale sur ces derniers meurtres", Dujarric a rappelé qu'"au moins 242 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre".



Soulignant la nécessité de respecter les journalistes et les professionnels des médias, Dujarric a ajouté que ces derniers "doivent être protégés" et doivent pouvoir travailler "sans crainte et sans harcèlement".



Interrogé sur la manière dont une enquête sur le meurtre des journalistes peut être menée dans le contexte du conflit en cours, Dujarric a répondu : "La recherche des responsabilités prend malheureusement du temps, en particulier dans les conflits."



"Nous l'avons vu dans d'autres conflits récents, où il faut parfois beaucoup de temps pour déterminer les responsabilités", a-t-il ajouté.



Exhortant au respect des Conventions de Genève, Dujarric a indiqué que "le secrétaire général estime que cette enquête devrait permettre d'identifier les auteurs".



"Il faut que les responsables de ce conflit, comme dans d'autres conflits que nous observons à travers le monde, rendent des comptes pour ce qui s'est passé", a-t-il insisté.



Les journalistes d'Al Jazeera Anas al-Sharif et Mohamed Qraiqea ont été tués dimanche soir, ainsi que trois caméramans de la même chaîne et un journaliste indépendant local, lors d'une frappe israélienne visant une tente de journalistes près de l'hôpital Al-Shifa, dans l'ouest de la ville de Gaza, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza.



Israël fait face à une condamnation croissante pour sa guerre génocidaire contre Gaza, où il a tué près de 61 500 victimes depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l'enclave et l'a conduite au bord de la famine.



En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.



Israël fait également l'objet d'une procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.