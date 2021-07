Corées: Séoul et Pyongyang amorcent un rapprochement en rétablissant leurs communications

Peut-être enfin le début d'une embellie sur la péninsule coréenne. Après un réchauffement spectaculaire des relations entre les deux Corées en 2018, année pendant laquelle le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader du Nord Kim Jong-un s'étaient rencontrés à trois reprises, l'élan de dialogue a été totalement brisé par la fin précipitée et sans accord du sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord l'année suivante.



Selon Séoul, cette reprise des échanges grâce à la restauration de la liaison transfrontalière intervient alors que Moon et Kim discutaient depuis avril dernier via des lettres personnelles du rétablissement des relations intercoréennes. À partir de ce mardi, les deux Corées reprennent donc leurs appels téléphoniques réguliers deux fois par jour.

L'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a déclaré que ce rétablissement aura « des effets positifs sur l'amélioration et le développement des relations Nord-Sud ». En réalité, la ligne de communication n'avait pas été rompue physiquement, mais Pyongyang avait simplement cessé de répondre aux appels de Séoul.



Ce geste d'ouverture intervient alors que la Corée du Nord, sous le coup de sanctions internationales pour ses programmes nucléaire et balistique, fait face à une grave pénurie alimentaire, tout en luttant pour conjurer l'épidémie de Covid-19 sur son sol.