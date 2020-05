Coronavirus: 107 personnes placées en quarantaine dans le département de Vélingara

Cent-sept personnes sont placées en quarantaine dans le département de Vélingara (sud), où 18 cas de Covid-19 ont été recensés, a appris l’APS du médecin-chef du district sanitaire de la zone, Oumar Sané.



Trente-et-une des personnes confinées se trouvent à Vélingara, les 76 autres étant à leur domicile, à Médina Gounass, a-t-il précisé M. Sané. Selon le médecin, huit des 18 patients dénombrés dans le département de Vélingara depuis le début de la pandémie de coronavirus sont des ‘’cas importés’’.



‘’Les 10 autres ont contracté la maladie ici. Parmi ces 10 cas, nous avons trois hommes et sept femmes. Les neuf ont été dépistés à Médina Gounass, et un autre à Kalifourou’’, a précisé le médecin-chef de Vélingara. Depuis l’apparition du premier cas de Covid-19 dans le département de Vélingara, sept patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, selon le docteur Oumar Sané.



Onze autres patients, trois hommes et huit femmes, sont sous traitement à l’hôpital régional de Kolda (sud). Treize malades (quatre venus de Vélingara et neuf autres de Sédhiou) reçoivent leur traitement médical à l’hôpital régional de Kolda.



Le médecin-chef de Vélingara exhorte les populations de ce département à redoubler leurs efforts dans le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour éradiquer la pandémie de coronavirus. "Dix-huit cas confirmés, ça veut dire que la maladie est là. Nous devons faire beaucoup attention", a-t-il souligné.