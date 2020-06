Coronavirus : 108 décès enregistrés en Mauritanie depuis le début de la pandémie

La situation épidémiologique de la covid-19 en Mauritanie a été marquée ces dernières 24 heures par quarante-trois guérisons, six décès et cent quatre-vingt-douze nouveaux cas confirmés de contamination au covid-19 enregistrés, selon le directeur général de la santé, Dr Sidi Ould Zahaf, lors de son point de presse quotidien.



Le directeur de la santé publique a indiqué que les cas enregistrés sont le résultat obtenu après la réalisation de 1669 tests dont 120 tests de suivi.



Ces résultats portent le cumul à 2.812 cas de contamination confirmés dont 696 guérisons et 108 décès, informe l’Agence mauritanienne d’information.