Coronavirus : 28 nouveaux morts en Italie, le bilan monte à 107 décès

Avec désormais quatre décès et plus de 200 cas confirmés sur son territoire, soit un doublement en trois jours, la France se prépare à une intensification de l’épidémie causée par le nouveau coronavirus.



Avec 257 cas, toutes les régions touchées, et plusieurs « clusters » de diffusion, la France, toujours en « stade 2 », est désormais l’un des principaux foyers du nouveau virus en Europe, avec l’Italie et l’Allemagne.



De nouveaux malades ont été identifiés dans le Haut-Rhin et dans le Morbihan.



Pour protéger les médecins de ville, dix millions de masques sont répartis dans les pharmacies de France. L’Etat va réquisitionner tous les stocks et la production de masques de protection produits en France.



Le musée du Louvre, fermé depuis dimanche, rouvre ses portes.



Ecoles et universités fermées pour dix jours en Italie. Le pays a confirmé la fermeture des établissements scolaires jusqu'au 15 mars, après avoir annoncé une nouvelle hausse de contaminations sur son sol.