Coronavirus : 6 nouveaux cas annoncés ce vendredi en Mauritanie

Six (6) nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés vendredi en Mauritanie. Il s'agit de 5 cas à Nouakchott et d'un cas dans la wilaya de l'Assaba. Ces nouveaux cas communautaires portent le nombre total des malades en Mauritanie à 26 personnes.



La propagation de la pandémie dans différentes localités du pays exige de faire preuve de prévoyance ;de vigilance et de respect des mesures de prévention annoncées par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie, selon l'Agence mauritanienne d'information.