Coronavirus EN DIRECT : 105.836 cas d'infection recensés dans 98 pays et 3.595 morts...

1 h 40 : Le Grand Princess autorisé à accoster aux Etats-Unis



Le navire de croisière américain Grand Princess, frappé par le coronavirus et bloqué depuis plusieurs jours au large de San Francisco avec 3.553 passagers et membres d'équipage à bord, va pouvoir accoster en Californie. Il commencera à débarquer les passagers ayant besoin d'un «traitement médical intensif et une hospitalisation», a annoncé samedi soir Princess Cruises, propriétaire du navire à bord duquel 21 cas de coronavirus ont été détectés.



11 h 37 : 49 décès de plus en Iran, bilan officiel de 194 morts



11 h 29 : Pour tout comprendre de la situation en Italie



11 h 13 : 105.836 cas d'infection recensés dans 98 pays et 3.595 morts



Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 105.836 cas d'infection ont été recensés dans 98 pays et territoires, causant la mort de 3.595 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 9 h.



933 nouvelles contaminations et 39 nouveaux décès ont été recensés depuis le décompte réalisé la veille à 17 h.



10 h 59 : 10 nouveaux cas détectés dans le Morbihan



Dix nouveaux cas confirmés de Coronavirus ont été relevés dans le Morbihan au point de 18 h ce samedi 7 mars. La situation passe donc à 35 cas confirmés dans le département dont une personne décédée, un homme de 92 ans.



10 h 25 : Les frontières suisses restent ouvertes après les quarantaines en Italie​



Les frontières suisses restent pour l’instant ouvertes et il n’y a aucune restriction à l’entrée du pays, alors que quelque 60.000 frontaliers italiens viennent tous les jours y travailler.



Mais l’impact des mises en quarantaines en Italie est encore incertain pour les frontaliers.







10 h 19 : Les visites interdites au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse



Sur Twitter, le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, principal acteur de santé publique dans le Sud-Alsace, a annoncé que les visites étaient interdites dans l’ensemble des hôpitaux du groupe à partir de ce lundi et dans les Ehpad dès ce dimanche.



10 h 02 : Le bilan de l’effondrement d’un hôtel en Chine passe à au moins 10 morts



L’effondrement d’un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine contre le coronavirus dans l’est de la Chine a fait au moins dix morts, a indiqué dimanche le ministère chinois des Situations d’urgence dans bilan revu à la hausse.



Sur 71 personnes prises au piège samedi au moment du sinistre, 48 ont été sorties des décombres dont dix sans vie et 23 personnes sont toujours recherchées, a précisé le ministère.



9 h 36 : Le GP de F1 de Bahreïn se tiendra sans public



Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn se tiendra, du 20 au 22 mars, en «la seule présence des participants» et sans public, «compte tenu de la propagation continue du nouveau coronavirus dans le monde», ont annoncé dimanche les organisateurs locaux.



9 h 21 : Il va falloir reporter vos vacances au Salvador



Le président du Salvador, Nayib Bukele, a donné l’ordre samedi soir d’interdire l’entrée aux personnes arrivant d’Allemagne et de France, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie Covid-19. Nayib Bukele avait déjà ordonné les jours précédents une interdiction d’entrée pour les personnes arrivant de Chine, Corée du Sud, Italie et Iran.



9 h 13 : Roue libre



Les coureurs des équipes cyclistes françaises Cofidis et Groupama-FDJ, confinés dans un hôtel aux Emirats depuis dix jours en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé aujourd’hui la fin de leur mise en quarantaine. Ce placement en quarantaine avait été décidé après la révélation de plusieurs cas positifs au Covid-19 qui avaient entraîné l’annulation des deux dernières étapes du Tour des Emirats (UAE Tour).



9 h 01 : Un premier mort en Amérique du sud



Un homme de 64 ans est mort samedi à Buenos Aires après avoir été contaminé par le coronavirus, premier décès confirmé en Amérique latine, a annoncé le ministère de la Santé. La victime, originaire de Buenos Aires, avait « des antécédents de diabète, hypertension, bronchite chronique et insuffisance rénale », selon un communiqué du ministère, confirmant des informations de presse. Il avait été hospitalisé le 4 mars.



8 h 52 : En Corée du Nord, fin de quarantaine en revanche



Environ 3.650 personnes qui étaient en quarantaine dans les provinces de Kangwon et Chagang ont été autorisées jeudi à reprendre une vie normale, rapporte la radio officielle nord-coréenne, citée par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. L’agence nord-coréenne KCNA avait indiqué vendredi que sur les 380 étrangers et étrangères auxquels une quarantaine à domicile était imposée depuis début février, 221 n’étaient plus tenus de vivre sous ce régime de «surveillance médicale très stricte». Aucun cas de Covid-19 n’a été confirmé.



8 h 44 : 15 millions d’Italiens et d’Italiennes désormais en quarantaine



Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte a signé décret limite étroitement, dès aujourd’hui, les déplacements pour entrer et sortir d’une vaste zone dans le nord de l’Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial. Toutes les manifestations culturelles, sportives ou religieuses sont interdites, et les discothèques, cinémas, théâtres, pubs, écoles de danse et autres lieux similaires devront également fermer leurs portes.



Toutes les écoles et universités seront fermées, ainsi que les musées. Les bars et restaurants pourront rester ouverts à condition de respecter la distance de sécurité d’au moins un mètre entre les clients et clientes. Cette disposition concerne également les lieux de culte qui restent ouverts, mais les cérémonies religieuses (mariage, baptême) sont interdites jusqu’à nouvel ordre.



8 h 36 : Retour aux origines, on commence par la Chine



L’épidémie de coronavirus en Chine a fait 27 nouveaux morts dimanche, portant le nombre total de décès dans le pays à 3.097, a annoncé la commission nationale de la Santé. Par ailleurs, 44 nouveaux cas de contamination ont été recensés pour la plupart dans la province du Hubei (centre), d’où l’épidémie était partie en décembre, selon la même source. Seuls trois cas, tous importés de l’étranger, ont été enregistrés hors de la province du Hubei.



Bonjour à toutes et à tous ! On ne change pas nos habitudes parce qu’on est dimanche : on lance un nouveau live sur l’épidémie de coronavirus Covid-19. Vous le savez : toutes les infos sont ici !