Coronavirus EN DIRECT : Trois premiers cas dans les Hautes-Alpes… Les écoles ne fermeront pas en cas de stade 3…

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

L’ESSENTIEL



-L’épidémie de coronavirus continue de progresser dans le monde, où elle déjà contaminé 92.000 personnes et fait plus de 3.200 morts.

-En France, 285 cas ont été confirmés et une quatrième personne est décédée, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

-Pour faire face, le gouvernement va réquisitionner les stocks de masques de protection au moyen d’un décret publié mercredi.

-En Italie, qui a passé mercredi la barre des cent morts (107 morts pour 3.089 cas), toutes les écoles et universités seront fermées à partir de jeudi et jusqu’au 15 mars.



13h14: La course cycliste des Strade Bianche annulée



La 14e édition des Strade Bianche, la course cycliste qui était prévue samedi à Sienne, a été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de plusieurs équipes engagées.



La décision a été prise après une dernière réunion entre les organisateurs et les autorités locales, au lendemain des mesures décidées par le gouvernement italien pour lutter contre l'extension de l'épidémie dans le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus. Plusieurs équipes avaient fait part de leur forfait au cours des dernières 48 heures, le plus souvent par mesure de précaution. Entre autres, Mitchelton, EF, Jumbo, Groupama-FDJ et Ineos.



13h07 : YouTube démonétise toutes les vidéos qui mentionnent l’épidémie et ses conséquences



Conformément à son règlement sur les thèmes sensibles, YouTube a démonétisé les vidéos faisant référence au coronavirus. Les clips abordant d’une façon ou d’une autre le Covid-19 ne peuvent plus rapporter d’argent à leurs créateurs, mais ne seront pas supprimés de la plateforme, précise The Verge.



La mesure avait été annoncée dès le 11 février. Tom Leung, responsable des produits chez YouTube, avait expliqué que pour protéger les annonceurs, le coronavirus serait désormais considéré comme faisant partie des thématiques sensibles.



13h05 : Les célèbres « Full moon parties » thaïlandaises annulées jusqu’à nouvel ordre



Les célèbres « Full moon parties » (fêtes de la peine lune), qui contribuent largement à la réputation festive de la Thaïlande, sont annulées jusqu’à nouvel ordre à cause du coronavirus, un nouveau coup dur pour le tourisme, en berne dans le royaume depuis le déclenchement de l’épidémie.



« Pour empêcher la propagation du virus Covid-19, nous avons décidé de la suspension » de ces fêtes, a annoncé jeudi Somchai Somwong, responsable local sur l’île de Koh Phangan (sud), où ce rituel est né il y a plus de 30 ans.



13h : Trois premiers cas dans les Hautes-Alpes



Trois personnes ont été testées positives au coronavirus COVID-19 dans le département des Hautes-Alpes, a annoncé l’ARS Paca dans un communiqué. Les patients ont été pris en charge au centre hospitalier de Briançon. Ces trois personnes ont été testées positives après un déplacement à Mulhouse.



12h54 : Report du sommet Inde-UE prévu le 13 mars à Bruxelles



« Les deux parties sont convenues qu’en raison du conseil des autorités sanitaires de ne pas voyager entre les régions, il serait sage de reporter le sommet à une date qui conviendra aux deux », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Raveesh Kumar, lors d’une conférence de presse à New Delhi.



12h51 : Pas de Tomorrowland Winter à l’Alpe d’Huez



Vingt-cinq mille spectateurs venus du monde entier étaient attendus dans les Alpes. Mais le Tomorrowland Winter n’aura finalement pas lieu.

12h42 : Le beau geste de l’Inter



Le club italien a annoncé qu’il allait faire un don de 100.000 euros au département des sciences biomédicales et cliniques de l’hôpital Luigi Sacco de Milan. L'Inter fait un don de 100.000 euros pour lutter contre le coronavirus https://t.co/GxOh7DyTzU — 20 Minutes (@20Minutes) March 5, 2020 Le club italien a annoncé qu’il allait faire un don de 100.000 euros au département des sciences biomédicales et cliniques de l’hôpital Luigi Sacco de Milan.

12h39 : Les ministres sénégalais consignés dans le pays



Le président Macky Sall a ordonné à ses ministres de ne pas quitter le territoire. Il a aussi « décidé de réduire au strict minimum les missions des agents publics à l’étranger ».



Des évènements officiels hors de Dakar ont été reportés, comme un prochain Conseil des ministres délocalisé.



Quatre cas ont été confirmés au Sénégal, dont trois sur des Français ayant séjourné dans leur pays en février et un quatrième sur une Anglaise venue de Londres.



12h33 : Nicolas Dupont-Aignan dénonce une « omerta générale »



Le président de Debout la France demande au gouvernement un « changement de braquet » sur la gestion de la crise du coronavirus. Il a écrit au Premier ministre et au ministre de la Santé pour les interroger sur l'« état des lieux réel des stocks de masques contre le Covid19 ».



Face « à l’omerta générale », il s’agit de questions « de bon sens » pour « qu’on puisse éviter la propagation maximum de l’épidémie, a-t-il affirmé. Quelles sont les commandes du gouvernement ? Quelle est la capacité de production des usines françaises ? Et pourquoi madame Buzyn a-t-elle envoyé 17 tonnes de matériel le 19 février en Chine, alors même que nous manquons de tout dans notre pays ? ». Nicolas Dupont-Aignan a annoncé le dépôt d’une résolution à l’Assemblée nationale.



12h07 : Gare aux faux désinfecteurs municipaux en Gironde !



Des malfaiteurs se font passer pour des employés municipaux chargés de la désinfection des maisons afin de lutter contre le coronavirus, et en profitent pour effectuer des vols ou des repérages en vue de futurs cambriolages.



« Ce type de démarchage permet à ces escrocs de rentrer dans votre domicile, de vérifier la présence d’objets de valeurs ou la présence d’un système d’alarme et/ou de réaliser, s’ils en ont l’occasion, "un vol par ruse" », met en garde la gendarmerie, rappelant que les personnes âgées « souvent peu méfiantes » sont les plus vulnérables.



12h25 : Etats-Unis et Israël ont annulé un exercice militaire conjoint



« Cette décision est conforme aux récentes directives du ministère israélien de la Santé au sujet du Covid-19, et constitue une mesure de précaution pour garantir la santé et la sécurité de tous les participants », explique le commandement américain chargé de ces opérations à propos de cet exercice baptisé « Juniper Cobra 20 » et organisé entre les deux pays à intervalles réguliers.



12h19 : Le bilan s’alourdit en Iran



Le ministère de la Santé iranien a annoncé le décès de 15 personnes supplémentaires aujourd’hui, portant le bilan officiel de l’épidémie à 107 morts dans le pays, sur un total de 3.513 cas. 591 nouveaux cas de personnes contaminées ont été confirmés depuis hier.



Les écoles et les universités en Iran vont être fermées pour un mois a ajouté le ministre de la Santé, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’année iranienne. Les universités sont déjà fermées depuis une dizaine de jours, tout comme les écoles de plusieurs provinces.



12h15 : En Inde aussi, on ferme les écoles



New Delhi a ordonné la fermeture jusqu’au 31 mars de toutes les écoles primaires de la capitale indienne.



« Comme mesure préventive pour empêcher la possibilité de la propagation du Covid-19 parmi nos enfants, le gouvernement de Delhi a ordonné la fermeture immédiate de toutes les écoles primaires », a tweeté Manish Sisodia, un haut responsable de l’exécutif local. L’Inde compte officiellement 30 cas de coronavirus sur son territoire.

11h53 : Il enferme sa femme dans la salle de bains, craignant qu’elle soit contaminée



La police est intervenue hier en Lituanie pour libérer une femme enfermée par son mari dans leur salle de bains. « Un homme et ses deux fils adultes refusaient de laisser sortir cette femme […] après qu’elle leur avait dit qu’elle pouvait être contaminée par le coronavirus », a indiqué le porte-parole de la police nationale. Selon les médias locaux, la femme a subi un test qui s’est avéré négatif. Un Lituanien enferme sa femme dans la salle de bains à cause du coronavirus https://t.co/E0U1m9mOJo — 20 Minutes (@20Minutes) March 5, 2020 La police est intervenue hier en Lituanie pour libérer une femme enfermée par son mari dans leur salle de bains. « Un homme et ses deux fils adultes refusaient de laisser sortir cette femme […] après qu’elle leur avait dit qu’elle pouvait être contaminée par le coronavirus », a indiqué le porte-parole de la police nationale. Selon les médias locaux, la femme a subi un test qui s’est avéré négatif.

1h50 : 8,5 millions d’élèves italiens privés d’école



Depuis ce matin, et pour une durée de dix jours, tous les établissements scolaires sont fermés en Italie. La fermeture de 58.000 écoles maternelles et primaires, collèges, lycées et universités est inédite dans l’histoire du pays, où les cours avaient continué même pendant la Seconde guerre mondiale et les bombardements des Alliés.



Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé hier soir cette décision​ « difficile », prise « à titre de précaution », et « lourde » de conséquences économiques, contre l’avis de certains de ses conseillers en santé publique « doutant » de sa pertinence, selon les médias.



11h43 : La basilique de Bethléem va fermer par précaution



La basilique de la Nativité, lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne, va fermer par précaution après des cas suspectés de nouveau coronavirus dans ce secteur de la Cisjordanie occupée par Israël. « Si ce n’est pas aujourd’hui, (la fermeture) aura lieu demain », a indiqué un responsable ecclésiastique.



11h33 : Les écoles ne fermeront pas en cas de stade 3



Si certains établissements scolaires pourraient fermer en cas de stade 3 de l’épidémie, Jean-Michel Blanquer assure qu’il n’y aura pas de fermeture automatique de tous les lycées, collèges et écoles, contrairement à l’Italie. Sur BFM TV, le ministre de l’Education nationale explique que la « logique est de demander à ceux qui sont malades de rester chez eux plutôt que de fermer globalement ».



11h24 : Les petits gestes pour se dire bonjour au gouvernement



Au sommet on évite aussi les poignées de main. Le Parisien raconte ainsi que chacun y va de son signe pour dire bonjour : Edouard Philippe a adopté le « salut reine d'Angleterre », Muriel Pénicaud a choisi le « namaste », Sibeth Ndiaye et Jean-Baptiste Djebbari préfèrent un « check » du coude...



11h11 : Six cas en Normandie, dont 3 de retour du rassemblement religieux de Mulhouse



Quatre nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été détectés en Normandie, portant à six le nombre de personnes contaminées dans cette région. Trois cas ont été détectés dans la Manche.



« Les trois patients se portent bien et sont pris en charge par le Centre hospitalier de Saint-Lô. Pour chacun d’eux la chaîne de contamination a été établie : tous revenaient du rassemblement cultuel à l’église évangélique Portes ouvertes chrétiennes à Bourtzwiller », précise l’Agence régionale de santé. Parmi les trois cas « deux sont membres de la même famille, dont une élève de l’école élémentaire Alain Fournier de Sartilly », précise l’ARS.



11h05 : Fini les masques sur le Bon Coin



Le patron du site de revente en ligne révèle que toutes les annonces de particulier proposant des masques sanitaires sont désormais retirées. Antoine Jouteau avance des raisons "de sécurité sanitaire".



11h00 : Ecoles et universités fermées dans trois régions de Grèce



La Grèce est touchée par dix cas du nouveau coronavirus, dont un dans un état grave. L’Organisation nationale de la Santé publique (EODY) a annoncé tard hier soir la fermeture des écoles, des universités et "la suspension de tout rassemblement de masse" jusqu’au 6 mars, dans les régions d’Achaïe et d’Elis sur la péninsule du Péloponnèse, ainsi que sur l’île ionienne de Zante.



La cité antique d’Olympie, où la flamme olympique doit être allumée le 12 mars pour les JO de Tokyo, est située dans la région d’Elis.



10h55 : Très cher virus



Le virus pourrait coûter au transport aérien jusqu’à 113 milliards de dollars en 2020, selon l’Association internationale du transport aérien. « La situation qui résulte du Covid-19 est presque sans précédent », a souligné le directeur général de l’Iata Alexandre de Juniac.



« En un peu plus de deux mois, les perspectives du secteur dans la plupart des régions du monde se sont radicalement assombries », a-t-il observé.



10h50 : 467 nouveaux cas de coronavirus en Corée du Sud, plus de 6.000 au total



C’est le plus grand nombre de cas après la Chine. A ce stade, 36 pays ont imposé une interdiction totale d’entrée sur leur territoire aux personnes arrivant de Corée du Sud. Et 22 autres ont mis en place des mesures de quarantaine. Près de 90 % des cas sud-coréens ont été répertoriés dans la ville de Daegu (sud), qui compte plus de 4.300 cas confirmés, et dans la province voisine de Gyeongsang du Nord.



10h43 : Un huitième cas dans la région Pays-de-la-Loire



Cet homme de 58 ans est le quatrième cas du département Loire-Atlantique. Hospitalisé au CHU de Nantes, son état de santé est jugé « rassurant ».



10h38 : Premier cas détecté dans le Nord



Il s’agit d’une jeune femme ayant récemment séjourné en Italie et animatrice au centre des arts du cirque de Lomme, près de Lille. « Elle est actuellement prise en charge au CHU de Lille. Son état de santé n’inspire pas d’inquiétude », souligne l’Agence régionale de Santé (ARS). Le risque de contamination pour ces contacts est considéré comme faible, en raison de symptômes très peu prononcés chez la patiente.



10h34 : 300 millions d’élèves dans le monde privés d’école



Du fait de l’épidémie, 13 pays ont été contraints de fermer toutes leurs écoles, affectant la scolarité de plus de 290 millions d’élèves dans le monde, selon l’Unesco, qui parle d’un « chiffre sans précédent ».



Le nouveau coronavirus affecte dorénavant tous les continents (sauf l’Antarctique) et perturbe la vie quotidienne dans un nombre croissant de pays.



10h30 : Comme au Moyen Âge



Le château de Brézé vous propose de vous isoler comme au temps du Moyen Âge, avec ses salles à 9 mètres de profondeur. Il ouvre tous les jours de 10 heures à 17h30.

10h10 : La Bosnie annonce ses deux premiers cas



Un homme ayant travaillé en Italie et son enfant sont contaminés. « Nous avons enregistré le premier cas de coronavirus en Republika Srpska », a déclaré en conférence de presse le ministre de la Santé de cette entité serbe de Bosnie, Alen Seranic. Ce cas est également le premier dans l’ensemble de la Bosnie.



« Il s’agit d’un homme d’âge moyen ayant travaillé en Italie et qui est rentré fin février », a poursuivi Alen Seranic. A l’isolement dans un hôpital de Banja Luka, « son état de santé est bon, il n’a pas de difficultés et il se sent bien ».



10h06 : L’Irak déplore trois morts en une journée



Bagdad a annoncé 35 cas de contamination au fil des jours. Mais hier, l’épidémie de Covid-19 a tué pour la première fois dans ce pays en pénurie chronique de médecins, de médicaments et d’hôpitaux.



En fin de journée, le ministère de la Santé a annoncé coup sur coup deux décès dans la capitale Bagdad : une personne qui souffrait de « déficiences immunitaires », puis un autre, « âgée de 65 ans et souffrant de diverses pathologies ». Quelques heures plus tôt, un imam de 70 ans était mort au Kurdistan autonome.



10h01 : Premier décès en Suisse



Une femme de 74 ans est morte du nouveau coronavirus dans le canton de Vaud, dans l’ouest de la Suisse. « Jeudi, les services du Centre hospitalier universitaire vaudois ont avisé le médecin cantonal qu’une patiente de 74 ans infectée par le coronavirus hospitalisée depuis le 3 mars est décédée durant la nuit », a indiqué la police dans un communiqué.



09h55 : Environ 3.000 personnes retenues sur un paquebot au large de la Californie



La Californie est en état d’urgence. L’Etat retient au large de ses côtes un navire de croisière pour procéder à des tests. Une vingtaine de cas suspects ont été détectés, ont annoncé hier soir les autorités.



Le Grand Princess rentrait à San Francisco, venant de Hawaï après avoir interrompu son circuit à la suite de la découverte de symptômes sur certains des milliers de passagers et membres d’équipage.



Quelque 2.500 passagers sont à bord outre les membres d’équipage, selon le gouverneur de la Californie Gavin Newsom. Le navire a 1.150 membres d’équipage. Onze passagers et 10 membres d’équipages sont potentiellement contaminés par le virus.



09h45 : 3 euros les 100 ml de gel hydroalcoolique ?



L’Etat propose aux fabricants de solutions hydroalcooliques de plafonner à 3 euros les 100 ml le prix de leurs produits utilisés pour limiter l’expansion du coronavirus, a annoncé sur franceinfo Agnès Pannier-Runacher.



« On a fait une proposition : jusqu’à 2 euros les 50 ml et 3 euros les 100 ml », a indiqué la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances. « Cette proposition va être validée par les professionnels puisqu’il ne faut pas qu’on leur demande de produire à perte. On va vérifier que nos hypothèses sont correctes. » Ces derniers jours, les prix s’envolaient dans certains points de vente.



09h30 : Un cas détecté à la RATP



Une agent de station, en poste sur la ligne 6 du métro parisien, a été testée positive au coronavirus, a appris 20 Minutes auprès de l’entreprise, confirmant une information de RTL.



Elle a contracté la maladie à l’occasion d’un séjour privé, la semaine précédant son retour. Son état n’inspire pas d’inquiétude.



09h23 : Trois premiers cas confirmés en Corse



C’était l’une des deux seules régions de France métropolitaine avec le Centre-Val-de-Loire à n’avoir encore pas été touchée par le virus. "Ces trois cas sont avérés. On avait préparé cette éventualité", a expliqué le préfet de Corse Franck Robine en annonçant la mise en place d’une cellule de crise en préfecture avec l’Agence régionale de santé (ARS).



Les personnes touchées en Corse rentraient de Mulhouse, où plusieurs cas ont été repérés parmi les participants à un rassemblement organisé par une église évangélique en février, a ajouté la directrice de l’ARS, Marie-Hélène Lecenne. Elles ont été prises en charge au centre hospitalier d’Ajaccio et placées à l’isolement.



8h35 : Tokyo annonce le report de la visite d’Etat de Xi Jinping en raison du virus



La visite d’Etat du président chinois Xi Jinping au Japon, initialement prévue ce printemps, a été reportée en raison de l’épidémie mondiale du coronavirus, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement japonais.



« La visite d’Etat du président Xi au Japon sera organisée à un moment propice des deux côtés », a déclaré Yoshihide Suga devant des journalistes à Tokyo, ajoutant qu’une nouvelle date serait fixée par voie diplomatique.



7h50 : 145 nouveaux cas en Corée du Sud, portant le total à près de 6.000



Les autorités sud-coréennes ont annoncé jeudi 145 nouveaux cas de coronavirus, portant le total du nombre de personnes infectées à 5.766 en Corée du Sud, le plus grand nombre de cas après la Chine.



Trois nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte le bilan de la maladie à 35 morts, ont annoncé les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC) dans leur premier bilan quotidien.



7h44: Plus important que jamais, voici les recommandations pour limiter la propagation

7h38 : Que signifierait un passage au stade 3 dans le plan de lutte contre l’épidémie ?



Fermetures des écoles ? Confinement de chaque habitant ? Couvre-feu ? Avec la propagation de l’épidémie, la France, actuellement dans le stade 2 de son plan de lutte contre le Covid-19, pourrait passer au stade. Mais en fait, c’est quoi le stade 3 ? Notre journaliste Clément Boutin vous explique tout et c'est à lire juste ici.



7h37 : Donald Trump livre ses conseils… et en profite pour faire un peu d’humour



Critiqué pour le manque de transparence de la gestion de son administration de la crise, Donald Trump a fait le point sur les mesures de bon sens avec Debbie Birx, chargée de coordonner la réponse de la Maison Blanche. « Se laver les mains pendant 20 secondes, ne pas se toucher le visage… », a-t-elle commencé, avant d’être interrompu par une plaisanterie du président américain : « Je n’ai pas touché mon visage depuis plusieurs semaines, ça me manque. »

7h29: Deux nouveaux décès aux Etats-Unis cette nuit



Deux nouveaux décès liés au nouveau coronavirus ont été recensés mercredi sur le sol américain, portant à onze le nombre de morts aux Etats-Unis, où les parlementaires ont accepté de débloquer un budget de plus de 8 milliards de dollars pour endiguer l'épidémie.



Six nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés dans la mégalopole de Los Angeles (dix millions d'habitants) tandis que quatre autres patients ont été pris en charge à New York (plus de 20 millions d'habitants) après avoir été en contact avec un malade.



La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a annoncé qu'un «accord bipartisan et bicaméral» avait pu être conclu entre élus républicains et démocrates pour un financement supplémentaire de 8,3 milliards de dollars en vue de lutter contre l'épidémie.



7h24 : Des chercheurs conviés à l’Elysée ce jeudi



Jeudi après-midi, Emmanuel Macron doit réunir à l’Elysée les principaux acteurs de la recherche publique et privée engagés dans la lutte contre la maladie. Il s’agit notamment d’encourager « la coopération entre tous les acteurs » et de « vérifier la fluidité des relations entre eux pour que des solutions soient apportées dans les meilleurs délais ».



7h16 : Le point sur la situation en France



285 cas confirmés ont été recensés mercredi sur le territoire (soit 73 de plus que la veille), dont 15 dans un état grave sont hospitalisés en réanimation, a déclaré le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, lors du point presse quotidien. Quatre personnes sont décédées.



Treize régions françaises sont donc touchées, ce jeudi, dont la Guyane pour la première fois depuis le début de l’épidémie.



Plusieurs foyers de contamination sont désormais identifiés par les autorités sanitaires. 99 personnes ont été testées positives au COVID-19 dans l’Oise, 30 en Haute-Savoie, 10 autres dans le Haut-Rhin, et 14 dans le Morbihan. Enfin, 11 cas sont liés au voyage organisé en Egypte.



Sept régions rapportent au moins dix cas : l’Auvergne-Rhône Alpes, la Bourgogne Franche-Comté, la Bretagne, le Grand Est, l’Ile-de-France et les Hauts-de-France. Autres articles Coronavirus : les cas de patients guéris qui retombent malades intriguent les experts

Guinée: 22 joueurs d'un club de ligue 2 morts dans un accident

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020

Coronavirus : l'Iran annule les grandes prières du vendredi

Décès de l'ex-secrétaire général de l'ONU Javier Perez de Cuellar à 100 ans

20 minutes









Dans la même rubrique : < > Coronavirus : les cas de patients guéris qui retombent malades intriguent les experts Guinée: 22 joueurs d'un club de ligue 2 morts dans un accident Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020