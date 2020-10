Coronavirus: L’Afrique représente 1% des nouveaux cas et 2% des décès

Dans la région Afrique de l’Oms, il y a eu 32.000 nouveaux cas et 800 nouveaux décès au cours de la semaine écoulée. Cela représente environ 1% des nouveaux cas et 2% des nouveaux décès dans le monde.



L’Afrique du Sud, le Kenya et l’Éthiopie continuent de signaler le plus grand nombre de nouveaux cas. La région présente un schéma mixte, avec des pays à différents stades de l’épidémie et connaissant des résultats différents. Avec 4.594 nouveaux cas au cours de la semaine dernière (85 nouveaux cas pour 1 million d’habitants), soit une augmentation de 51 % par rapport à la semaine précédente, le Kenya se classe désormais au deuxième rang des pays de la région pour le nombre de nouveaux cas.



Nairobi a connu une augmentation spectaculaire depuis la semaine du 28 septembre, où seuls 1.000 nouveaux cas ont été signalés.



En Méditerranée orientale, 159.000 nouveaux cas et 4.000 décès ont été signalés dans la région la semaine dernière. Cela représente une augmentation de 6 % des cas par rapport à la semaine dernière et une tendance à la hausse constante a été observée dans la région au cours des deux derniers mois.