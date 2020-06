Coronavirus: L’Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de Football reportée

La Fédération ivoirienne de football a décidé du report de son Assemblée générale, qui doit notamment entériner les candidatures à sa présidence, parmi lesquelles celle de Didier Drogba.Le Covid-19 n’impacte pas seulement les championnats partout sur la planète, la pandémie bouleverse aussi l’agenda de certaines instances. Ainsi, « l’interdiction des rassemblements de population à Abidjan, dont le maximum autorisé est dorénavant réduit de 200 à 50 personnes » par les autorités locales a contraint la Fédération ivoirienne de football (FIF) à reporter son Assemblée générale ordinaire, initialement prévue pour le samedi 20 juin prochain et destiné à entériner les candidatures à la présidence de l’instance.Le conclave a été repoussé au samedi 4 juillet, toujours à Abidjan, alors qu’une délocalisation à Yamoussoukro avait un temps été envisagée. Ce report entraîne par ricochet celui de l’Assemblée générale élective, du 22 août au 5 septembre 2020. Didier Drogba et les autres candidats à la présidence de la FIF, dont la campagne bat son plein, se voient ainsi offrir un délai supplémentaire pour peaufiner leur programme respectif. Pour rappel, trois candidats sont à ce jour déclarés : Sory Diabaté, actuel n°2 et continuateur du sortant Sidy Diallo, Idriss Diallo et donc l’ancien attaquant de l’OM et de Chelsea.