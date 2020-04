Coronavirus: L'Espagne a franchi le cap des 20.000 morts, troisième pays le plus endeuillé du monde

L'Espagne a franchi le cap des 20.000 morts du coronavirus, faisant du pays le troisième le plus endeuillé au monde derrière les Etats-Unis et l'Italie, a annoncé le ministère de la santé ce samedi.

L' Espagne devient ainsi le troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les Etats-Unis et l'Italie, a annoncé samedi le ministère de la Santé.Depuis le début de l'épidémie, 20.043 personnes ont succombé à la maladie Covid-19. En 24 heures, le nombre de morts s'est élevé à 565, une légère baisse par rapport aux 585 notifiés vendredi. pays le plus endeuillé du monde derrière les Etats-Unis et l'Italie, a annoncé samedi le ministère de la Santé.