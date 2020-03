Coronavirus - Le Championnat d'Italie pourrait ne pas finir

La Serie A ira-t-elle à son terme ? La question se pose, et ce d'autant plus au regard du communiqué publié ce mardi après-midi par la Fédération italienne (FIGC). Très touchée par le coronavirus, la péninsule compte désormais plus de 9 000 cas recensés et 463 morts.



Afin d'endiguer le virus, plusieurs matches ont déjà été reportés, le Championnat est arrêté jusqu'au 3 avril, et plusieurs clubs viennent d'annoncer, ce jour, qu'ils avaient décidé de stopper les entraînements cette semaine.



lire aussi

Coronavirus : plusieurs clubs italiens arrêtent de s'entraîner

Une étape vient donc d'être franchie, également ce mardi, par la FIGC. Celle-ci a indiqué en effet quatre possibilités sur le déroulement de la fin de Championnat. S'il parvient à reprendre, il sera décalé jusqu'au 31 mai. Dans le cas de contraire, trois cas de figure :



- le classement actuel est pris en compte, et la Juventus, actuellement leader, serait donc championne.



- Le titre est non attribué.



- Mise en place de barrages pour le titre et le maintien.



L’Equipe