Coronavirus: Le Maroc suspend les vols de passagers avec plusieurs pays dont le Sénégal

Pour des mesures préventives, les autorités marocaines ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, des vols de passagers, en provenance et à destination du Sénégal et des autres foyers touchés du Covid-19. L'annonce a été faite par le ministre de Affaires Étrangères du Maroc.



L'Autriche, le Danemark, la Grèce, la Suisse, la Suède, la Norvège la Turquie; le Liban, l'Egypte, le l'Bahreïn, Emirats Arabes Unis, l'Oman, la Jordanie, la Tunisie, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad, le Canada et le Brésil, sont concernés par cette mesure