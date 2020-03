Coronavirus - Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso testé positif

« La rumeur est devenue réalité... je viens d’être notifié positif au COVID-19 », a publié Alpha BARRY, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina Faso, sur son compte Twitter ce vendredi soir.



Pour rappel, le Burkina enregistrait déjà 33 cas confirmés de Covid-19 et le premier décès d’un Africain subsaharien de la maladie en la personne de la 2e vice-présidente de l’Assemblée nationale, Marie Rose Compaoré, diabétique et âgée de 62 ans.