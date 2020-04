Coronavirus : Macky Sall salue le comportement responsable des Sénégalais face à la pandémie

J'ai réceptionné ce jour le premier lot de vivres dans le cadre de l'aide d'urgence alimentaire. C'est aussi l'occasion de saluer le comportement responsable des sénégalais face à la pandémie. Le respect des mesures conforte les efforts du Gvmt dans la lutte contre la #covid19. pic.twitter.com/9bcr4J7Ayo

Ne baissons pas la garde.

Restons plus que jamais mobilisés dans l’observance des règles d’hygiène individuelle et collective. Respectons les mesures édictées par l’état d’urgence.

Limitons nos déplacements.

Restons à la maison.

