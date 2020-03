Coronavirus : Macky Sall va recevoir Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye... mardi dans l'après-midi

Le président de la République, Macky Sall, va recevoir, mardi dans l’après-midi, les membres de l’opposition, selon nos informations. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui a fait à ce jour 67 cas confirmés dont 5 guéris. Il sera question de recueillir leur avis et propositions sur des mesures à prendre en cette période difficile où le covid-19 touche de plus en plus de personnes.



Sauf changement de dernière minute, Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko et d’autres membres de l’opposition, vont prendre part à la rencontre. Ils seront reçus individuellement par le chef de l’Etat pour éviter les rassemblements, comme le stipule l’arrêté ministériel.



Pour appel, quelques jours après l’annonce du cas confirmés du coronavirus au Sénégal, les opposants, notamment Abdoul Mbaye via Tweeter, Karim Wade depuis Doha, capitale du Qatar, avaient lancé des messages dans lesquels ils félicitaient le président de la République suite à ses décisions prises dés le début de la pandémie concernant l’arrêt des cours dans les écoles et universités.