Coronavirus: Paulo Dybala et sa femme testés positifs

Après Daniele Rugani et Blaise Matuidi, Paulo Dybala est le troisième joueur de l’équipe de Juventus à être touché par le Coronavirus. Et c'est le joueur lui même qui a fait l'annonce sur sa page twitter. Pour dire également qu'il n'est pas le seul. Car, sa femme a été contrôlée positive au virus.



"Je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et Oriana et moi avons été testés positif. Heureusement, nous allons bien. Merci à tous pour vos messages".



Dans la foulée, la Vieille Dame a officialisé l’information par le biais d’un communiqué : « Paulo Dybala a subi des tests médicaux qui ont révélé un résultat positif pour Coronavirus-COVID19. Il est en isolement volontaire depuis mercredi 11 mars. Il continuera d’être surveillé, suivant le régime habituel. Il va bien et est asymptomatique, » peut-on lire sur le site du club.