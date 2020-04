Coronavirus - Sadio Mané comprendrait si les Reds se voyaient refuser le titre

Les hommes de Jurgen Klopp se dirigeaient vers leur premier triomphe de haut vol en 30 ans avant que la saison de football ne soit interrompue par la pandémie en cours du nouveau Coronavirus.



Dans un entretien exclusif accordé à TalkSport, la star de Liverpool, Sadio Mane, a déclaré qu'il comprendrait que les Reds se voient refuser le titre de Premier League en raison de la crise des coronavirus.



Mais il y a maintenant de très réelles craintes que ces matchs ne soient jamais joués, ce qui jette l'inévitable procession des Reds dans le doute.



On ne sait pas encore comment le classement sera décidé si la campagne est annulée, et Mane admet qu'il ne se sentira pas comme un vainqueur de Premier League à moins que son équipe ne le gagne sur le terrain.



Cependant, l'attaquant sénégalais insiste sur le fait qu'il acceptera toute décision prise, même si cela signifie manquer complètement le titre.



"Je ne pense pas encore. J'adore mon travail et j'adore le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matchs et je veux obtenir le trophée, c'est ce que j'aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu'il arrive, je comprendrais. Cela a été difficile pour Liverpool, mais cela a été plus difficile pour plusieurs millions de personnes dans le monde", a soutenu l'attaquant des Reds.