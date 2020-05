Coronavirus Sénégal: Ce qui explique les 98 guéris enregistrés en 48 heures

Face à la pandémie, le Sénégal a tôt fait le choix de suivre l'exemple du professeur français Didier Raoult et de généraliser la prescription, en milieu hospitalier, de l'hydroxychloroquine, antipaludique disponible sur le marché, au coeur d'une querelle internationale d'experts quant à son efficacité et son inocuité.



Le professeur Moussa Seydi, l'infectiologue qui coordonne la prise en charge des contaminés au Sénégal, a présenté samedi dernier, les résultats d'une analyse "préliminaire" montrant que, sur 181 patients, la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours pour les malades n'ayant reçu aucun traitement, 11 pour ceux ayant reçu de l'hydroxychloroquine seule, 9 pour ceux ayant reçu de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine (antibiotique), et même 8 pour ceux ayant consulté tôt et démarré le traitement dans les 24 heures.



A partir du 20 avril 2020, les autorités ont décidé d'augmenter le nombre de tests effectués par jour. Ainsi le nombre de cas positifs enregistrés a explosé lors de ces deux dernières semaines. Alors si l'on considère la durée médiane du traitement annoncée par le Professeur Seydi, le nombre élevé de malades guéris ces deux derniers jours s'explique... scientifiquement.