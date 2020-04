Coronavirus Sénégal: les marchés de Touba et Mbacké fermés à partir de demain jeudi

Les marchés de Touba et de Mbacké (Diourbel, centre), seront fermés à partir de jeudi pour quelques jours en vue de leur désinfection par le service d’hygiène.



“On a décidé de fermer les marchés de Touba et de Mbacké. On doit respecter les mesures prises par les autorités qui maîtrisent mieux que nous cette pandémie. Je pense que c’est pour notre bien à tous”, a déclaré Seyni Dieng, délégué du marché Ocass de Touba.



Cette décision est “avérée” selon le préfet du département de Mbacké, Makhtar Diop, qui envisage de publier un arrêté ce mercredi.



‘’On va le sortir ce mercredi. Ce qui sera l’acte officiel de la décision de fermeture. Nous sommes en train de l’élaborer”, a-t-il indiqué.



Le préfet a présidé lundi une réunion pour discuter avec les délégués des commerçants des modalités de la fermeture des marchés de Touba dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus dans la cité religieuse.



Le gouverneur de la région de Diourbel (centre), Gorgui Mbaye, a annoncé lundi que les commerçants se sont mis d’accord avec les autorités administratives sur la fermeture du marché Ocass de Touba pour quelques jours, voire une semaine.



“Le préfet de Mbacké a convoqué les délégués du marché à une réunion. Et ils sont favorables à la mesure. On ne les a pas mis devant le fait accompli, et c’est une démarche conforme à ma philosophie’’, a expliqué Gorgui Mbaye.



Les commerçants et les autres usagers du marché doivent rester chez eux pendant la désinfection du marché, qu’ils regagneront lors de sa réouverture, selon M. Mbaye.



‘’Pour l’instant, tout dépend de l’évolution de la maladie. S’il y a un recul net, ce n’est pas la peine de restreindre la mobilité. Mais si nous constatons que les choses empirent, on va forcément se limiter aux commerces essentiels’’, a précisé le gouverneur.