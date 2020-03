Coronavirus - Taxawu Senegaal encourage le Gouvernement et exprime son soutien aux Sénégalais

Face à la propagation de la maladie du Covid 19, Taxawu Senegaal manifeste sa solidarité aux personnes infectées et invite les populations à plus de vigilance.



Elle encourage le gouvernement du Sénégal à prendre toutes les dispositions nécessaires aux plans politique, médical et sanitaire pour éviter une plus grande diffusion du fléau et assurer la prise en charge correcte des malades.



Taxawu Senegaal exprime également son soutien aux Sénégalais de la diaspora particulièrement aux compatriotes vivant en Italie et dans les autres pays touchés.