Coronavirus - Ziguinchor: un bateau transportant 38 touristes conduit manu militari à Dakar pour contrôle sanitaire

Lundi 02 mars 2020, le Sénégal a enregistré officiellement son premier cas confirmé de Coronavirus. Il s’agit d’un Français âgé de 32 ans, marié et père de deux enfants. Par mesure de protection, les autorités administratives et sanitaires sont en alerte à Ziguinchor, dans le sud du pays. La preuve rapporte le gouverneur dans la région, Geudji Diouf, un bateau qui transportait 38 touristes en provenance d’un pays voisin a été arraisonné, hier-lundi, au port de Karabane avant d’être conduit manu militari à Dakar pour les besoins d’un contrôle sanitaire.



« Ces touristes étaient venus pour visiter la Casamance et plus exactement le département d’Oussouye », a déclaré le gouverneur de la région de Zignuinchor dans les colonnes de L’Observateur. Il ajoute : « Lors de la réunion de sécurité que nous avons tenue nous avons posé le problème de la station balnéaire de Cap Skinring, avec les vols directs en provenance de la France. Dans cette zone touristique deux chartriers atterrissent toutes les semaines. Des instructions fermes ont été données aux médecins de la région et une équipe sera mise en place à l’aéroport pour les besoins de contrôle sanitaire »