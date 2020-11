Coronavirus à Paris et en Ile-de-France : 53 morts en 24h et 901 cas en réanimation

D'après les données fournies par Sante Publique France, on dénombre ce samedi 31 octobre dans la région Ile-de-France : 9.013 décès au total avec 53 morts en 24h. Actuellement, 901 personnes sont en réanimation et 5.357 personnes hospitalisées. L'âge moyen des patients en réanimation est de 60 ans.



L'Ile-de-France dépasse désormais le seuil d'alerte maximale. Les jeunes sont particulièrement touchés par la pandémie. Le taux d'occupation des lits de réanimation est passé à 80%. À Paris, où le taux d’occupation est de 66 % dans les réanimations, le taux d’incidence du virus est de 585 cas pour 100 000 habitants au 27 octobre, un record battu chaque jour.



Selon le dernier bilan, on recense ce samedi 31 octobre 2020 :



Paris recense 1.151 personnes hospitalisées et 2091 décès (+11)

La Seine-Saint-Denis compte 703 hospitalisations et 1201 décès (+3)

Le Val-de-Marne compte 784 hospitalisations et 1402 décès (+9)

Les Hauts-de-Seine comptent 728 hospitalisations et 1262 décès (+6)

Les Yvelines comptent 525 hospitalisations et 648 décès (+2)

Le Val-d'Oise compte 482 hospitalisations et 873 décès (+8)

L'Essonne compte 562 hospitalisations et 718 décès (+6)

La Seine-et-Marne compte 422 hospitalisations et 818 décès (+8)