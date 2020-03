Coronavirus: au Cameroun, le silence de Paul Biya, face à l’épidémie, fait parler

Le silence, Paul Biya en est coutumier. C’est même « l’un des principaux axes de sa stratégie depuis 40 ans », estime un observateur de la vie politique camerounaise. Mais en pleine épidémie de coronavirus et alors que tous ses homologues des pays voisins sont en première ligne, le fait que Paul Biya délègue les annonces concernant la riposte au Covid-19 à son Premier ministre suscite la polémique. « Où est Paul Biya ? Le pays est-il gouverné ? » s’interroge Maurice Kamto. Vendredi dernier, l’opposant a lancé un ultimatum au chef de l’État : « 7 jours pour s’adresser aux Camerounais » et « annoncer des moyens de financement » pour les « ménages » et les « entreprises », faute de quoi, prévient l’opposant, « le peuple camerounais sera en devoir de constater sa défaillance et d’en tirer toutes les conséquences politiques ».

La réplique de la garde rapprochée…

Depuis, les poids lourds du parti au pouvoir se succèdent pour riposter. Des propos « honteux », écrit Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du RDPC sur Facebook, accusant Maurice Kamto d’utiliser le « coronavirus comme munition politique ».



« Paul Biya n’est pas un autocrate, il sait déléguer et a donné des instructions précises », explique de son côté, Jacques Fame Ndongo, secrétaire à la communication du parti dans un argumentaire de six pages où il rappelle également que Paul Biya s’est exprimé sur la pandémie sur son compte twitter le 17 mars. « Lui (Biya) se sert avec virtuosité des moyens modernes de communication », poursuit Fame Ndongo.