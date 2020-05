Coronavirus au Sénégal: 16 cas communautaires rapportés ce samedi dont 14 à Dakar

Le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale a annoncé samedi 67 nouvelles contaminations au coronavirus au Sénégal. Il y figure 16 patients qui ont contracté la maladie à partir de la transmission communautaire, une contamination dont l’origine est inconnue.



Ces cas communautaires ont détectés dans la région de Dakar, dans les quartiers de Liberté (2), Grand-Médine (1), Mbao (1), Keur Massar (1), Diamegueune (1), Ouakam (1), Mamel (1), Fass (1) Médina (1), Gudiawaye (2), Parcelles Assainies (2) ainsi que dans la région de Thiès, notamment à Mékhé (1) et à Thiadiaye (1).



Au total, 2.976 cas positifs ont été officiellement déclarés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie dans le pays. 1416 parmi eux ont été guéris depuis et 34 décès ont été dénombrés.



Quelque 1.525 patients sont à ce jour sous traitement dans les différents établissements de prise en charge de la maladie et les centres de traitement extra-hospitalier à travers le pays.