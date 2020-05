Coronavirus au Sénégal: 2 cas importés signalés à Ziguinchor et Kédougou

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal ce samedi. Parmi les 67 cas revenus positifs, il y a cas 2 importés signalés à Ziguinchor et Kédougou (au sud du Sénégal) et 14 issus de la transmission communautaire.



A ce jour, 2.976 cas ont été déclarés positifs dont 1.416 guéris, 34 décédés , 01 évacué 1.524 sous traitement. Par ailleurs, 12 patients sont dans un état grave.