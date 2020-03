Coronavirus au #Sénégal : Le président Macky Sall sur un ton grave avertit

Mille cinq cent soixante et un (1561) contacts avec les cas confirmés du coronavirus sont actuellement suivis dans les hôpitaux. L’annonce a été faite par le président de la République, Macky Sall qui vient de déclarer l’Etat d’urgence suivi d’un couvre-feu à partir de 20 heures jusqu’à 6 heures du matin.



Dans son adresse à la Nation de ce lundi 23 mars, le chef de l'État appelle à une prise de conscience nationale sur la gravité de la situation, et à la responsabilité de chacun et de chacune.



Le Président rappelle d'entrée que "le virus ne se déplace pas elle-même, il circule à travers les personnes qui le portent et qui le déposent à différents endroits et qui le transmettent ainsi à d'autres" .



Par conséquent, souligne Macky Sall "en limitant nos déplacements, nous arrêterons la circulation du virus. Si nous le faisons, nous avons la chance de gagner le combat contre le covid-19".



Et, poursuit-il: "je vous le dis avec insistance, si nous continuons de faire comme si de rien n'était, le virus va se propager et agir encore de façon plus massive et plus agressive"



A ce jour, le Sénégal compte 79 cas dont 71 sous traitement et 8 guéris.