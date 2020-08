Coronavirus au Sénégal : les mesures "pas nouvelles" du ministre de l'Intérieur

La montagne a accouché d'une souris. Ceux qui attendaient un retour de l'Etat d'urgence ou du couvre-feu vont être déçus. Le ministre sénégalais de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye annoncé ce vendredi lors d'une conférence de presse, l'interdiction des rassemblements au niveau des plages, terrains de sports, espace publics et salles de spectacle, avec effet immédiat. La plupart de ces mesures étaient déjà en vigueur avant cette déclaration.



"Faisant suite aux instructions du président de la République, je voudrais porter à votre connaissance la prise de décisions suivantes avec effet immédiat. Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sports, des espaces publics et des salles de spectacles. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement à Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l’administration et du privé, dans les commerces, dans les transports. Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports, relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun" , a déclaré monsieur Aly Ngouille Ndiaye.



Ainsi, ajoute-t-il, "toute violation de ces dispositions est soumise à des sanctions pénales pouvant aller de l'amande à l'emprisonnement. Des instructions seront données pour faire payer un contrevenant forfaitaire. Le ministre a insisté sur le fait que toutes les dispositions sont prises par ses services pour que force reste à la loi".



A ce jour, le Sénégal compte 10.887 cas déclarés positifs dont 7.186 guéris, 225 décédés, 3.475 sous traitement, selon le ministère de la Santé.