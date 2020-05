Coronavirus au Sénégal: plus de 17.700 tests réalisés à la date du 2 mai, 11 régions touchées, 20 centres de traitement...

Le Directeur du Centre des Opérations d'Urgences Sanitaires (COUS), le Dr Abdoulaye Bousso, a révélé samedi 2 mai qu’au niveau des laboratoires, 17.787 tests sur le coronavirus ont été réalisés, lors d’un point de presse sur le bilan de la maladie présente au Sénégal depuis le 2 mars.



« Il y a une chose assez particulière dans cette épidémie. Il s’agit de l’existence de cluster. C’est-à-dire nous avons des patients qui contaminent beaucoup d’autres personnes. Aujourd’hui nous avons identifié 14 clusters et à eux seuls sont responsables de plus de 20% des contaminations. C’est-à-dire il y a des patients qui ont contaminé chacun 28 personnes », a dit Dr Bousso.



Sur le plan des contacts, a-t-il poursuivi, nous sommes à 9.701 contacts depuis de début de l’épidémie. Au 30 avril 5.226 contacts sont en train d’être poursuivis et le nombre de contacts va également évoluer avec les nouveaux chiffres d’hier et d’aujourd’hui.



« Au niveau des laboratoires, nous sommes à 17.787 testes réalisés dont la majorité est faite par l’Institut Pasteur. Je dois préciser que la stratégie est restée la même depuis le début. Ce sont les contacts que nous dépistons au maximum ce qui fait que aujourd’hui nous avons de plus en plus de tests faits », a expliqué Dr Bousso.



En termes de sites de prise en charge, il existe 20 dans 8 régions du Sénégal. Ces 20 sont répartis ainsi : 11 dans la région de Dakar, 2 à Diourbel, et 1 dans chacune des régions de Saint-Louis, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, à Tamba, Kaolack et Louga. Un autre est prêt à Thiès, mais n’a pas encore reçu de malade.



A la date du 2 avril, soit un mois de la présence de la pandémie au Sénégal, le bilan était de 190 cas dont 45 guéris, un décès, un cas évacué et 143 sous traitement sur 1441 tests de laboratoire effectués.