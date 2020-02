Coronavirus : avec plus de 360 morts, le bilan en Chine dépasse celui de l’épidémie de SRAS

La diplomatie chinoise a fait savoir lundi qu’elle avait besoin d’urgence de fournitures, telles que masques, lunettes et combinaisons de protection, pour faire face à l’épidémie. Plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud, ont déjà envoyé des équipements à la Chine, a déclaré à la presse une porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois, Hua Chunying.



Il est très inhabituel que la Chine reconnaisse son incapacité à faire face à une crise intérieure. Le seul appel lancé par Pékin à l’aide internationale remonte à 2008, lorsqu’un séisme dévastateur avait fait plus de 80 000 morts et disparus.



Les failles du système de santé chinois

Outre le Hubei, plusieurs provinces et villes de Chine ont rendu obligatoire le port du masque. Cela comprend la province du Guangdong, la plus peuplée de Chine, ainsi que celles du Sichuan, du Jiangxi, du Liaoning et la ville de Nankin. Ce sont donc plus 300 millions de personnes qui doivent sortir le visage couvert d’un masque.



A Wuhan, où le système hospitalier est débordé, un hôpital construit dans le délai record de dix jours, d’une capacité d’un millier de lits, devait accueillir lundi les premiers malades. Un autre hôpital encore plus grand (1 600 lits) est en construction dans la ville.



A Hongkong, des employés d’hôpitaux en grève

Des centaines d’employés des hôpitaux publics de Hongkong ont observé un arrêt de travail lundi pour réclamer la fermeture de la frontière avec la Chine continentale afin de réduire le risque de propagation du virus. Quinze cas de contamination par cette épidémie de pneumonie étaient confirmés lundi sur le territoire, dont beaucoup provenant de Chine.



Ce mouvement, suivi par du personnel médical non indispensable, survient alors que le gouvernement hongkongais, fidèle à Pékin, s’est refusé à fermer complètement sa frontière avec la Chine continentale. Les autorités estiment qu’une telle mesure serait discriminatoire, préjudiciable pour l’économie et contraire aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.



Les Bourses du pays dévissent

Confinement, liaisons ferroviaires suspendues, fermeture de la plupart des entreprises et usines jusqu’au 9 février : les mesures adoptées pour endiguer l’épidémie continuent de paralyser des pans entiers de l’économie et menacent les chaînes de production à l’échelle de la planète.



Après dix jours d’interruption, les Bourses chinoises ont dévissé lundi d’environ 8 %, leur plus fort plongeon depuis cinq ans, paniquées par l’impact économique de l’épidémie : l’indice composite shanghaïen a clôturé sur une chute de 7,72 % à 2 746,61 points, tandis que la Bourse de Shenzhen, deuxième place de Chine continentale, finissait en repli de 8,41 %, à 1 609,00 points.



Les autorités avaient tenté de rassurer les investisseurs : la banque centrale avait ainsi annoncé son intention d’injecter lundi 1 200 milliards de yuans (156 milliards d’euros) de liquidités dans le système financier pour contrer l’impact de l’épidémie.





Un « démon » dont l’impact économique est difficile à évaluer

Des restrictions internationales face à la pandémie

Les Etats-Unis, où trois nouveaux cas de contamination viennent d’être confirmés, ont décrété l’état d’urgence sanitaire sur leur territoire et l’entrée est désormais interdite aux ressortissants étrangers s’étant récemment rendus en Chine.



Des restrictions similaires ont été prises, notamment par l’Australie, Singapour ou Israël. Les pays du G7 vont se concerter pour apporter une réponse « uniforme » face à la pandémie, a annoncé dimanche le ministre de la santé allemand.



Les Etats-Unis se barricadent et s’inquiètent des conséquences économiques

La Russie, elle, a décidé de couper ses liaisons ferroviaires avec la Chine, de restreindre ses vols, de restaurer un régime des visas pour les touristes chinois et de suspendre leur délivrance pour les travailleurs venus de Chine. Elle a également annoncé lundi qu’elle procéderait à l’expulsion des étrangers contaminés par le nouveau coronavirus.



La Chine accuse Washington de « semer la panique » : « Le gouvernement américain a été le premier à évacuer le personnel de son consulat à Wuhan, à suggérer le retrait partiel de son personnel d’ambassade et à imposer une interdiction d’entrée sur le territoire aux voyageurs chinois », a souligné Hua Chunying, une porte-parole du ministère des affaires étrangères. « Il n’a de cesse de créer et semer la panique, ce qui constitue un très mauvais exemple », a-t-elle déclaré à la presse lors d’une conversation sur le réseau social chinois WeChat.



Les unes après les autres, les compagnies aériennes ont cessé de desservir le pays. Lundi, ce sont les croisiéristes qui ont annoncé interdire la présence à leur bord de passagers ou de membres d’équipage ayant voyagé en Chine au cours des quatorze derniers jours, selon un communiqué de l’Association internationale des navires de croisière sise à Hambourg.



La Chine dénonce sa mise en quarantaine 362 morts du coronavirus au 3 février 2020

Ce tableau présente les cas d'infections confirmées et les cas mortels de coronavirus dans le monde.