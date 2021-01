Coronavirus dans le monde jeudi 7 janvier : nouveaux cas et morts ces dernières 24h

Ce jeudi 7 janvier 2021, le virus COVID-19 touche 87.808.599 (+777.027) cas confirmés et a fait au total 1.902.433 (+15.363) morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé.





Le Japon le COVID continu de grimper avec 4.357 nouveaux cas de contamination en 24h, soit le nombre le plus élevé de cas en 24h du pays depuis le début de l'épidémie. On dénombre 252.317 cas recensés au total et 3.719 (+64 en 24h) décès ce mardi 5 janvier. Le Japon, qui affronte une 3e vague, ferme ses frontières aux étrangers non résidents du 28 décembre à fin janvier 2021. Le Premier ministre japonais déclare l'état d'urgence à Tokyo et dans sa grande banlieue.



Au Canada, on dénombre 8.153 nouveaux cas en 24h sur 626.520 au total, soit un nouveau record depuis le début de la pandémie, et 16.368 décès dont 136 depuis hier. Face à une recrudescence de cas, le Quebec décrète un confinement général de 4 semaines assorti d'un couvre-feu à partir du 9 janvier 2021.n



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 2.705.618 cas de contaminations au total dont au moins 25.379 ces dernières 24h. On recense ce mardi 5 janvier 2021, 283 morts en 24h soit 66.565 au total. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 20.302 décès au total. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 46.263 (+283 en 24h).



Au Royaume-Uni, on compte 62.322 nouveaux cas en 24h, soit un nouveau record depuis le début de la pandémie, avec 2.836.801 cas au total depuis le début de l'épidémie. Le pays dénombre ce mercredi 6 janvier 2021, 1.041 morts en 24h soit 77.346 morts au total. Une mutation du virus dans le sud de l'Angleterre inquiète les autorités britanniques. Le Royaume-Uni commence à injecter le vaccin AstraZeneca/Oxford. Après l'Écosse, l'Angleterre se reconfine totalement et ferme ses écoles jusqu'au mois de mars annonce Boris Johnson. Avec plus de 62.000 contaminations en 24h, le Royaume-Uni enregistre un nouveau record. L'Irlande a annoncé de nouvelles mesures de restrictions, notamment la fermeture des écoles, des sites de construction ainsi que le "click & collect" pour les commerces non-essentiels.



Au Brésil, le nombre de nouvelles contaminations reste très élevé, 63.753 en 24h. Le pays enregistre ce jeudi 7 janvier, 1.259 morts en 24h et déclare 7.879.961 cas recensés au total et 199.121 décès selon les chiffres donnés par le gouvernement. « Le Brésil est en faillite, je ne peux rien faire », annonce le président Jair Bolsonaro



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 255.047 contaminations recensées ces dernières 24h soit un nouveau record depuis le début de la pandémie. Ce jeudi 7 janvier 2021, le pays compte 21.857.566 cas. Le nombre de décès ce jour est de 4.039 morts en 24h, soit 369.990 décès au total. Après le vaccin Pfizer et BioNTech, celui de Moderna est également autorisé aux États-Unis. Les premières personnes vaccinées aux USA ont reçu leur deuxième dose.



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas explose (+26.577 en 24h). Le pays compte ce jeudi 7 janvier 1.848.119 cas recensés pour 38.557 décès (+1.019). La fermeture des bars, restaurants, lieux de loisirs culturels et sportifs initialement prévue du 2 au 30 novembre est de nouveau prolongée jusqu'31 janvier 2021 qui durcit ses mesures avec notamment la fermeture des écoles et des commerces non essentiels. Le pays dépasse pour la première fois les 1.600 morts par jour ce mardi 5 janvier 2021.



Données du 7 janvier 2021



La Corée du Sud compte ce jeudi 7 janvier, 868 nouveaux cas de contamination et 66.686 cas au total pour 1.046 décès (+19 en 24h). Face à une 3e vague encore plus violente que les précédentes, le pays renforce les règles de distanciation dans tout le pays. Dans la capitale, Séoul, l'interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes est prolongée. La campagne nationale de vaccination devrait débuter en février.



L'Israël est de nouveau confiné depuis le 27 décembre 2020 pour au moins 2 semaines suite à l'apparition de 4 cas de la variante du coronavirus et lance sa campagne de vaccination. Le pays enregistre 463.448 cas au total depuis le début de la pandémie dont 7.309 ces dernières 24h et 3.529 morts (+33). Le pays veut vacciner 2 millions d'habitants d'ici fin janvier. Déjà plus de 10 % de la population a reçu une première injection.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. En Afrique du Sud, on compte 1.149.591 (+21.832) cas recensés ce jeudi 7 janvier 2021 et 31.368 (+844) morts. En Afrique du Sud, une nouvelle variante du virus plus « préoccupante » et « transmissible » a été découverte. Le pays, qui vient de franchir le million de cas depuis le début de la pandémie, interdit de nouveau la vente d'alcool et rend le port du masque obligatoire de crainte d'être submergé par la seconde vague. L'Afrique du Sud espère les premiers vaccins en février et souhaite vacciner 67 % de sa population en 2021.



En Andorre, qui comptabilise 8.348 cas de coronavirus depuis de début de la pandémie dont 40 ces dernières 24h et seulement 84 morts au total, les pistes de ski ont rouvert, mais sont désormais interdites aux étrangers depuis le 3 janvier 2021.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 64 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 87.279 au total et 4.634 (+0) morts ce jeudi 7 janvier 2021. Beijing reconfine dix secteurs du district de Shunyi suite à l'apparition de 27 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Un premier cas du variant du coronavirus est détecté en Chine. La Chine approuve son premier vaccin produit par Sinopharm, mais « sous conditions ». Plus de 73.000 Pékinois ont été vaccinés contre le coronavirus entre vendredi et dimanche en prévision du Nouvel An Chinois.



Le Zimbabwe rentre de nouveau en confinement pour les 30 prochains jours ce dimanche 3 janvier 2021. Le pays enregistre 17.804 cas de coronavirus dont 610 ces dernières 24h et comptabilise 431 morts au total depuis le début de la pandémie dont 13 depuis hier.



En Inde, la courbe des cas de contamination continue de baisser régulièrement. L'Inde recense, ce jeudi 7 janvier, 10.395.950 cas confirmés (+20.460 en 24h) et 150.373 morts, dont 221 en 24h. L'Inde va produire près de 100 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V et autorise en urgence le nouveau vaccin d'AstraZeneca. L'Inde se prépare à lancer une campagne de vaccination massive qui pourrait débuter dès la semaine prochaine.



La Thaïlande, pays faiblement touché par le coronavirus, ne comptabilise officiellement que 9.636 cas depuis le début de la pandémie dont 305 ces dernières 24h. Face à une recrudescence de cas depuis le 20 décembre 2020, la ville de Bangkok annonce un premier confinement partiel. Les bars, discothèques et restaurants ferment ce samedi 2 janvier et la vente d'alcool va être interdite à Bangkok. Le pays comptabilise 67 décès au total dont 1 ces dernières 24h.



La Russie fait état de 23.541 nouveaux cas ce jeudi 7 janvier 2021. Les autorités rapportent 3.332.142 cas détectés pour 60.457 (+506) morts. En Russie, la campagne de vaccination de masse est lancée. Le pays passe le cap des 3 millions de cas ce samedi 26 décembre 2020. La Russie admet 186.000 morts liés en coronavirus depuis janvier 2020, au lieu de 55.265 officiels, ce qui en fait le 3e pays le plus endeuillé après les États-Unis et le Brésil.



En Belgique, on compte, 2.997 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 655.732 cas ce jeudi 7 janvier 2021. Il y a eu 56 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 19.883 morts au total. En Belgique, les commerces non essentiels peuvent rouvrir. En revanche, les métiers de "contact" tels quel les coiffeurs et salons d'esthétique restent fermés au moins jusqu'au 1er février. Dès le 25 décembre 2020, il faudra obligatoirement présenter un test négatif pour pouvoir se rendre en Belgique. La Belgique rend obligatoire la quarantaine après plus de 48 h de séjour en France.



La Pologne compte actuellement 1.344.763 (+14.220) cas de contaminations et 30.055 (+553) morts dues au Covid-19. la Pologne a annoncé une nouvelle série de restrictions contre le nouveau coronavirus. Depuis le 28 décembre 2020 le pays est rentré en confinement partiel avec notamment la fermeture des cinémas et de la plupart des magasins dans les galeries marchandes, ainsi qu’un passage total à l’enseignement à distance au moins jusqu'au 17 janvier 2021.