Coronavirus dans le monde : nombre de cas, vaccination, restrictions, les infos et chiffres par pays

La Covid-19 a tué au moins 2,1 millions de personnes et en a contaminé plus de 99,1 millions dans le monde, selon un bilan établi lundi par l'AFP lundi. Le Mexique a dépassé les 150 000 morts et les Etats-Unis demeurent le pays le plus endeuillé (plus de 420 000 décès).



Un couvre-feu entre en vigueur samedi aux Pays-Bas, tout comme un nouveau confinement pendant le week-end en Colombie. Et il faut désormais un test pour être autorisé à entrer en Israël. Plus tôt cette semaine, plusieurs Etats européens avaient annoncé un renforcement des restrictions. La Belgique a ainsi décidé d'interdire à sa population les voyages non essentiels hors de ses frontières à compter de mercredi et ce jusqu'au 1er mars.



BioNTech et Pfizer, les fabricants du principal vaccin administré dans le monde, ont assuré que ce dernier était efficace contre la mutation N501Y, observée notamment sur le variant britannique, et suspectée de le rendre plus contagieux. Mais leurs vérifications en laboratoire n'ont pas porté sur la mutation (E484K) observée spécifiquement sur le variant sud-africain. Un million de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus en France, qui a étendu aux voyageurs européens l'obligation de présenter un test négatif pour entrer dans le pays. De son côté, l'Espagne a commencé à administrer une deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 aux personnes prioritaires qui avaient reçu une première dose en décembre.



La carte du coronavirus dans le monde



Statistiques du coronavirus

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 40 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde pays par pays.



Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 25 janvier 2021 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès 1 États-Unis 25,861,597 +152,244 431,392 +1,897 2 Inde 10,677,710 +9,036 153,624 +116 3 Brésil 8,872,964 +28,364 217,712 +631 4 Russie 3,738,690 +19,290 69,918 +456 5 Royaume-Uni 3,669,658 +22,195 98,531 +592 6 France 3,057,857 +4,240 73,494 +445 7 Espagne 2,697,294 +38,682 56,208 +257 8 Italie 2,475,372 +8,561 85,881 +420 9 Turquie 2,435,247 +5,642 25,210 +137 10 Allemagne 2,154,656 +6,884 53,402 +625 11 Colombie 2,027,746 +12,261 51,747 +373 12 Argentine 1,874,801 +7,578 47,034 +207 13 Mexique 1,763,219 +10,872 149,614 +530 14 Pologne 1,478,119 +2,419 35,401 +38 15 Afrique du Sud 1,417,537 +4,551 41,117 +243 16 Iran 1,379,286 +6,309 57,481 +98 17 Ukraine 1,194,328 +2,516 21,924 +63 18 Pérou 1,099,013 39,777 19 Indonésie 999,256 +9,994 28,132 +297 20 Pays-Bas 952,950 +4,017 13,579 +39 21 République tchèque 940,036 +2,389 15,555 +114 22 Canada 753,011 +5,628 19,238 +144 23 Roumanie 712,561 +1,551 17,841 +65 24 Chili 703,178 +4,068 17,999 +66 25 Belgique 693,666 +1,812 20,779 +53 26 Portugal 643,113 +6,923 10,721 +252 27 Irak 614,576 +813 13,000 +7 28 Israël 606,365 +8,962 4,498 +79 29 Suède 547,166 11,005 30 Pakistan +1,594 11,295 +48 31 Bangladesh 531,799 +473 8,023 +20 32 Philippines 513,415 +1,745 10,242 +53 33 Suisse 509,279 9,065 34 Maroc 466,289 +520 8,150 +22 35 Autriche 404,714 +1,202 7,418 +29 36 Serbie 383,603 +1,318 3,886 +18 37 Arabie saoudite 366,371 +186 6,352 +2 38 Japon 360,661 +4,587 5,019 +84 39 Japon 359,574 +1,257 11,968 +64 40 Jordanie 320,453 +934 4,224 +7

EUROPE



Coronavirus au Royaume-Uni

Confronté depuis plusieurs semaines à une envolée des cas de Covid-19, le Royaume-Uni a enregistré dimanche 24 janvier 2021 610 morts supplémentaires du nouveau coronavirus. Le pays est le plus endeuillé d'Europe, avec 97 000 décès dans les 28 jours suivant un test positif. "Ces chiffres sont effroyables", a estimé Boris Johnson. "Et je dois vous avertir que cela va continuer car ce à quoi nous assistons est le résultat du nouveau variant qui a émergé un peu avant Noël".



Dans l'espoir de pouvoir relâcher très progressivement les restrictions, le gouvernement britannique a lancé un ambitieux programme de vaccination massive, avec l'objectif d'immuniser 15 millions de personnes d'ici à la mi-février, dont les soignants et tous les plus de 70 ans. Selon le ministère de la Santé, plus de 4,26 millions de personnes avaient déjà reçu lundi une première dose du vaccin Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca/Oxford depuis le lancement de la campagne le 8 décembre.



La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé lundi 4 janvier que la nation britannique allait de nouveau entrer dans un confinement "similaire à celui de mars" 2020, pour contrôler l'envolée des contaminations. "A partir de minuit et pour tout janvier, vous serez légalement tenus de rester à la maison ", a annoncé la dirigeante lors d'une conférence de presse.



Coronavirus en Allemagne

En Allemagne, où près d'un millier de décès du coronavirus ont été enregistrés mardi, la chancelière Angela Merkel a annoncé durcir les restrictions contre le Covid-19, avec notamment le masque médical obligatoire (FFP2) dans les transports et magasins, et les prolonger jusqu'au 14 février. Elle a aussi prévenu, à deux jours d'un conseil de l'UE consacré aux variants du virus, qu'un rétablissement des contrôles entre pays de l'UE n'était pas exclu si la situation venait à se dégrader.



Les rassemblements privés restent aussi très limités, avec la possibilité de n'inviter qu'une personne issue d'un autre foyer. Le télétravail va également s'imposer "partout où cela est possible", au moins jusqu'au 15 mars. L'idée d'imposer un couvre-feu nocturne a, en revanche, été repoussée.



Coronavirus en Belgique

La Belgique a décidé d'interdire à sa population les voyages non essentiels hors des frontières à compter de mercredi jusqu'au 1er mars. La décision vise à endiguer la propagation du nouveau coronavirus et des variants récemment apparus. Sont interdits " les voyages de loisirs ou d'agrément, il y aura des contrôles aux frontières avec des amendes ". Les travailleurs frontaliers ne sont pas concernés.



Coronavirus en Espagne

L'Espagne a commencé mi-janvier à administrer une deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 aux personnes prioritaires qui avaient reçu une première dose en décembre. Un couvre-feu nocturne est instauré de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales. Le gouvernement espagnol a décrété, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des Canaries, un nouvel état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai 2021.



Coronavirus en Italie

Avec plus de 77 000 morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie, l'Italie est l'un des pays d'Europe les plus touchés par le Covid-19. Les déplacements ne sont plus autorisés, et les commerces non-essentiels, bars et restaurants ont fermé. Au Vatican, le pape François, 84 ans, s'est fait vacciner mi-janvier. L'Italie a interdit samedi les vols en provenance du Brésil en raison d'un nouveau variant découvert dans ce pays, et va reconfiner à partir de lundi trois régions jugées à haut risque de contagion.



Coronavirus au Portugal

Dans le contexte de la recrudescence des cas de Covid-19 au Portugal, les autorités portugaises ont décrété l'état d'urgence depuis novembre 2020. Depuis le 15 janvier 2021, l'ensemble du pays est de nouveau en confinement généralisé pour un mois minimum en raison de l'augmentation des contaminations dans le pays.



AMÉRIQUE

Coronavirus aux États-Unis

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus endeuillé, avec 410 000 morts, et le nombre de victimes " devrait dépasser les 600 000 ", a déclaré le nouveau locataire de la Maison Blanche, qui n'avait jamais évoqué un bilan si lourd. Le président démocrate a promis une mobilisation digne d'un " temps de guerre " face au Covid-19.



Joe Biden, 78 ans, a reçu fin décembre en direct devant les caméras de télévision la première dose d'un vaccin Pfizer-BioNTech. "Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera disponible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter", a ensuite dit le futur président. La campagne de vaccination monte en puissance aux Etats-Unis et pourrait atteindre un million d'injections par jour, ont assuré des responsables face aux critiques sur son retard initial, dans un pays qui devrait bientôt franchir la barre des 350 000 morts.



Dans l'espoir d'enrayer les contagions, les autorités fédérales ont décidé que tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion devront désormais présenter, à partir du 26 janvier, un test négatif au Covid-19 afin d'être autorisés à voyager, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines. Ce test devra être réalisé dans les trois jours précédant le départ pour les Etats-Unis. Les compagnies aériennes seront chargées de vérifier qu'un test a bien été réalisé avant l'embarquement.



ASIE

Coronavirus en Chine

En Chine, un regain épidémique s'est matérialisé ces derniers jours dans certaines régions. Mais à Wuhan, une métropole de onze millions d'habitants et le berceau de la pandémie qui a fait plus de deux millions de morts dans le monde, rien ne rappelle l'ambiance apocalyptique qui régnait un an plus tôt.



La Chine a enregistré le premier décès dû au Covid-19 sur son territoire depuis huit mois, ont annoncé les autorités sanitaires d'un pays qui lutte contre les résurgences de l'épidémie, qui avait été largement maîtrisée. Ce décès s'est produit dans la province du Hebei, a précisé la commission nationale de santé. C'est dans cette province que plusieurs villes ont été dernièrement soumises à un confinement après l'apparition de contaminations. Le dernier décès officiel lié à la pandémie en Chine continentale datait de mai 2020. Jeudi, les autorités sanitaires chinoises ont, par ailleurs, fait état de 138 nouvelles contaminations. Il s'agit du bilan quotidien le plus élevé depuis mars dernier.

