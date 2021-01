Coronavirus dans le monde : nouveaux cas et morts en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 95 millions de cas de coronavirus à travers le monde et 2 millions de décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce lundi 18 janvier 2021. Le Liban est de nouveau confiné, aucune sortie est autorisée, pas même pour faire ses courses. En Grèce, les écoles rouvrent mais le confinement est prolongé. L’Afrique du Sud ferme des frontières terrestres. L'Allemagne pourrait rester confinée jusqu'au début du mois d'avril 2021. Le Portugal se reconfine à nouveau pour 1 mois. Le Brésil lance sa campagne de vaccination.

95.672.932 (+535.501) cas confirmés et a fait au total 2.052.346 (+9.118) morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Selon l'OMS, il n'y aura pas d'immunité collective en 2021, malgré l'arrivée du vaccin.



L’Union africaine obtient 270 millions de vaccins pour le continent dont au moins 50 millions de doses devraient être livrées entre avril et juin, par les laboratoires Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Johnson & Johnson. 1% des Européens a reçu une dose de vaccin

• En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 2.910.989 cas de contaminations au total dont au moins 16.642 ces dernières 24h. On recense ce dimanche 17 janvier 2021, 141 morts en 24h soit 70.283 au total. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 21.359 décès au total. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 48.924 (+141 en 24h). 422.127 personnes ont été vaccinées en France.



• Le Liban impose un confinement total dès le jeudi 14 janvier 2021. Toute sortie est interdite, les libanais ne peuvent même pas aller faire leurs courses. Le pays enregistre au total 252.812 cas de contamination depuis le début de la pandémie dont 3.654 ces dernières 24h et 1.866 (+41) morts liés au coronavirus.



• Au Brésil, le nombre de nouvelles contaminations reste très élevé, 32.157 en 24h. Le pays enregistre ce lundi 18 janvier, 534 morts en 24h et déclare 8.490.391 cas recensés au total et 209.958 décès. Le pays passe le cap de 200.000 cas et de 8 millions de cas les 8 et 9 janvier 2021. Le Brésil annule son traditionnel Carnaval prévu du 13 au 16 février 2021. Le Brésil lance sa campagne de vaccination.



• L'Israël est de nouveau confiné depuis le 27 décembre 2020 pour au moins 2 semaines suite à l'apparition de 4 cas de la variante du coronavirus et lance sa campagne de vaccination. Le pays enregistre 551.689 cas au total depuis le début de la pandémie dont 3.357 ces dernières 24h et 4.005 morts (+46). Le pays, qui a déjà vacciné plus de 2 millions d'habitants, soit 25 % de la population, espère devenir devenir «le premier pays à sortir de la crise». 2.350.000 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin.



• En Allemagne, le nombre de nouveaux cas explose (+10.085 en 24h). Le pays compte ce lundi 18 janvier 2.052.005 cas recensés pour 47.497 décès (+105). La fermeture des bars, restaurants, lieux de loisirs culturels et sportifs initialement prévue du 2 au 30 novembre est de nouveau prolongée jusqu'31 janvier 2021 et pourrait durer jusqu'en avril 2021. Le pays durcit ses mesures avec notamment la fermeture des écoles et des commerces non essentiels. Angela Merkel plaide pour des restrictions renforcées dans le pays qui dépasse les 2 millions de cas. 1.048.160 personnes ont reçu une première injection de vaccin.



• En Inde, la courbe des cas de contamination continue de baisser régulièrement. L'Inde recense, ce lundi 18 janvier, 10.572.672 cas confirmés (+13.962 en 24h) et 152.456 morts, dont 139 en 24h. L'Inde va produire près de 100 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V et autorise en urgence le nouveau vaccin d'AstraZeneca. L'Inde lance sa campagne de vaccination massive et vaccine 224.301 personnes en 24h.



• Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 72 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 88.336 au total et 4.635 (+0) morts ce lundi 18 janvier 2021. Le pays enregistre, ce jeudi 14 janvier 2021, son premier mort depuis le 17 mai 2020. 10.000.000 de personnes ont reçu une première injection de vaccin dans le pays.



• Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 595 décès recensés en 24h. Le pays compte 1.806.258 (+12.598 depuis la veille) cas et 151.900 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. 463.246 ont reçu une première dose de vaccin.



• Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 162.002 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce lundi 18 janvier 2021, le pays compte 24.481.998 cas. Le nombre de décès ce jour est de 1.824 morts en 24h, soit 407.202 décès au total. Après le vaccin Pfizer et BioNTech, celui de Moderna est également autorisé aux États-Unis. Les États-Unis exigent un test négatif pour tous les voyageurs arrivant par avion. 12.222.415 personnes ont reçu une première injection de vaccin contre la covid-19.



• Le Zimbabwe rentre de nouveau en confinement pour les 30 prochains jours ce dimanche 3 janvier 2021. Le pays enregistre 27.203 cas de coronavirus dont 322 ces dernières 24h et comptabilise 713 morts au total depuis le début de la pandémie dont 30 depuis hier. Des milliers de Zimbabwéens se ruent en Afrique du Sud pour fuir le confinement.



• L’épidémie se développe en Afrique et le nombre de nouveaux cas de contamination et de décès en 24h explose. En Afrique du Sud, on compte 1.337.926 (+12.267) cas recensés ce lundi 18 janvier 2021 et 37.105 (+254) morts. En Afrique du Sud, une nouvelle variante du virus plus « préoccupante » et « transmissible » a été découverte. L'Afrique du Sud espère les premiers vaccins en février et souhaite vacciner 67 % de sa population en 2021. Le pays ferme ses frontières terrestres pour un mois pour limiter la propagation de son variant. Au Canada, on dénombre 6.436 nouveaux cas en 24h sur 708.606 au total, soit un nouveau record depuis le début de la pandémie, et 18.014 décès dont 149 depuis hier. Face à une recrudescence de cas, le Quebec décrète un confinement général de 4 semaines assorti d'un couvre-feu depuis le 9 janvier 2021. 543.291 personnes ont reçu une première dose de vaccin. La Corée du Sud compte ce lundi 18 janvier, 389 nouveaux cas de contamination et 72.729 cas au total pour 1.264 décès (+15 en 24h). Face à une 3e vague encore plus violente que les précédentes, le pays renforce les règles de distanciation dans tout le pays. Dans la capitale, Séoul, l'interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes est prolongée. La campagne nationale de vaccination devrait débuter en février. La Thaïlande, pays faiblement touché par le coronavirus, ne comptabilise officiellement que 12.423 cas depuis le début de la pandémie dont 369 ces dernières 24h. Face à une recrudescence de cas depuis le 20 décembre 2020, la ville de Bangkok annonce un premier confinement partiel. Les bars, discothèques et restaurants ferment ce samedi 2 janvier et la vente d'alcool va être interdite à Bangkok. Le pays comptabilise 70 décès au total. En Belgique, on compte, 1.630 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 678/839 cas ce lundi 18 janvier 2021. Il y a eu 39 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 20.435 morts au total. En Belgique, les commerces non essentiels peuvent rouvrir. En revanche, les métiers de "contact" tels quel les coiffeurs et salons d'esthétique restent fermés au moins jusqu'au 1er février. Depuis le 25 décembre 2020, il faut obligatoirement présenter un test négatif pour pouvoir se rendre en Belgique. La Belgique rend obligatoire la quarantaine après plus de 48 h de séjour en France. 49.847 personnes ont reçu une première injection de vaccin. La Pologne compte actuellement 1.435.582 (+5.970) cas de contaminations et 33.355 (+142) morts dues au Covid-19. la Pologne a annoncé une nouvelle série de restrictions contre le nouveau coronavirus. Depuis le 28 décembre 2020 le pays est rentré en confinement partiel avec notamment la fermeture des cinémas et de la plupart des magasins dans les galeries marchandes, ainsi qu’un passage total à l’enseignement à distance. 457.303 personnes ont reçu une première dose de vaccin.

