Coronavirus: deux journées de Liga seront jouées à huis clos

Les deux prochaines journées de Liga et de Deuxième Division espagnole se joueront à huis clos. La Liga a officiellement communiqué aux clubs de fermer les tribunes pour éviter la contagion du coronavirus.



Selon une information de 'Marca' et de la 'COPE', le Conseil des Ministres, qui se réunit ce mardi, a interdit la tenue des matches avec public pour les deux prochaines semaines.



Par conséquent, les deux prochaines journées de première et deuxième division espagnoles se joueront sans public. Cette mesure pourrait être appliquée dès ce mardi soir pour le match en retard entre Eibar et la Real Sociedad.



Par ailleurs, en Liga, le match entre le Real Madrid et Eibar, prévu vendredi se jouera à huis clos, et cette mesure sera en vigueur jusqu'au Barça-Leganés, qui se jouera le 22 mars prochain.



besoccer