Coronavirus en Afrique: plus de 72 000 cas recensés, plus de 25 000 guérisons, un 1er cas confirmé au Lesotho

Au 14 mai 2020 : Plus de 72 000 cas de #COVID19 en Afrique - avec plus de 25 000 guérisons associées et 2 400 décès signalés. Le 1er cas au Lesotho a été confirmé ces dernières 24h.



Consultez les chiffres par pays https://t.co/RrZqWrEUFm pic.twitter.com/1sJuMvyQTD

— OMS Afrique (@OMS_Afrique) May 14, 2020



Ce jeudi 14 mai 2020, plus de 72 000 cas de coronavirus recensés en Afrique - avec plus de 25 000 guérisons associées et 2 400 décès signalés. Le 1er cas au Lesotho a été confirmé ces dernières 24h.Le Lesotho a fait état mercredi de son premier cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus, devenant ainsi le dernier pays d'Afrique touché par la pandémie.Le ministère de la Santé du Lesotho a dit avoir effectué 81 tests auprès de voyageurs venus d'Afrique du Sud et d'Arabie saoudite et l'un d'eux s'est révélé positif. Les résultats de 301 autres tests sont attendus. Consultez les chiffres par pays