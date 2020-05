Coronavirus en France : 70 morts en 24h

En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 138.854 cas recensés et 26.380 morts au total : 16.642 décès en hôpital et 9738 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad. On compte ce dimanche 10 mai 70 morts en France en 24h.



La France compte actuellement 22.614 personnes hospitalisées et - 110 personnes hospitalisées en tenant compte des entrées et sorties. Le pays recense 2.776 personnes en soins intensifs en réanimation, soit 36 personnes en moins en tenant compte entrées et sorties. Un chiffre en baisse pour la 32e journée consécutive. Enfin, 56.217 personnes sont sorties guéries des hôpitaux français.