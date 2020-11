Coronavirus en France ce dimanche 1er novembre : 231 morts et 46.290 nouveaux cas

En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, fait état d'au moins 1.413.915 cas confirmés (+46.290) et de 37.019 morts au total. On recense ce dimanche 1er novembre, 231 morts au total. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 11.651 décès au total. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 25.368 (+231 en 24h).