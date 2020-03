Coronavirus: en RDC, les musiciens donnent de la voix pour lutter contre l'épidémie

Si l'Europe est actuellement à l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, l'Afrique commence aussi à être touchée. Des cas sont détectés dans plusieurs pays. Les stars de la musique congolaise Fally Ipupa et Koffi Olomidé ont choisi via twitter d'alerter et d'informer sur les bonnes pratiques à avoir pour faire barrage au virus.