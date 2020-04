Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le mercredi 8 avril

Face à la propagation du virus Covid-19, le gouvernement éthiopien a annoncé ce mardi matin l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, selon un communiqué. Selon la Constitution éthiopienne, dans le cas d'un état d'urgence, le Conseil des ministres « a tous les pouvoirs nécessaires pour protéger la paix et la souveraineté du pays », et peut suspendre des « droits politiques et démocratiques ».



Aucune nouvelle mesure n’a été annoncée, mais les élections générales, prévues initialement fin août, sont reportées. Les écoles et les universités sont fermées et les employés des secteurs non-essentiels sont invités à rester confinés chez eux. L'Ethiopie comptabilise aujourd'hui 52 cas et 2 morts.