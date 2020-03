Coronavirus : la pollution atmosphérique et le CO2 diminuent rapidement avec la propagation du virus

La pollution atmosphérique et le CO2 diminuent rapidement à mesure que le coronavirus se propage.



Les niveaux de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre dans certaines villes et régions montrent des baisses importantes à mesure que le coronavirus affecte le travail et les déplacements.



Des chercheurs de New York ont déclaré à la BBC que leurs premiers résultats ont montré que le monoxyde de carbone provenant principalement des voitures avait été réduit de près de 50% par rapport à l'année dernière.



Les émissions de gaz à effet de serre ont également fortement diminué.



Mais selon certains avertissements, leur niveau pourrait augmenter rapidement après la pandémie.



Étant donné que l'activité économique mondiale ralentit à la suite de la pandémie du coronavirus, il n'est pas surprenant que les émissions de divers gaz liés à l'énergie et aux transports soient réduites.



Les scientifiques affirment qu'en Mai, lorsque les émissions de CO2 seront à leur maximum grâce à la décomposition des feuilles, les niveaux enregistrés pourraient être les plus bas depuis la crise financière il y a plus d'une décennie.



Bien que ce ne soit que le début, les données recueillies à New York cette semaine suggèrent que les instructions pour limiter les déplacements inutiles ont un impact significatif.



On estime que les niveaux de trafic dans la ville ont diminué de 35% par rapport à la même période l'année dernière.



Les émissions de monoxyde de carbone, principalement dues aux voitures et aux camions, ont chuté d'environ 50% pendant quelques jours cette semaine, selon des chercheurs de l'Université Columbia.



Ils ont également constaté qu'il y avait une baisse de 5 à 10% de CO2 à New York et une solide baisse de méthane également.



"New York a connu un taux de monoxyde de carbone exceptionnellement élevé au cours des 18 derniers mois", a déclaré le professeur Róisín Commane de l'Université Columbia, qui a effectué les travaux de surveillance de l'air à New York.



"Et c'est le plus propre que j'aie jamais vu. C'est moins de la moitié de ce que nous voyons normalement en mars."