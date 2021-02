Coronavirus: la région de Louga enregistre 16 morts en une semaine

En l’espace d’une semaine, pas moins de 16 personnes ont laissé la vie du fait du Coronavirus en cette période de deuxième vague d’une pandémie plus que jamais meurtrière à l’échelle mondiale. Du moins à l’échelle régionale si l’on s’en tient aux statistiques quotidiennement reçues du Médecin-chef de Région depuis le début de cette période de détresse.



De quoi incruster dans l’inconscient collectif cette obsession. Le coronavirus continue de décimer nos localités sans qu’une bonne partie des populations n’en prennent guère conscience.



Et pourtant, les chefs de guerre du Comité Régional de Gestion de l’Épidémie n’ont cessé d’appeler et de prêcher la prudence en toutes occasions.



Que leur resterait-il alors pour venir à bout de cette maladie? Des méthodes dignes de la dictature pour faire respecter les mesures-barrières afin de briser la chaîne de contamination à défaut d’éradiquer le fléau?

En tout cas si nécessaire, il faudrait absolument y recourir ainsi que le préconisait déjà, en avril 2020, le Gouverneur El Hadji Bouya AMAR. Le chef de l’exécutif régional préconisait ainsi le confinement nécessaire des localités.



