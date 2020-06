Coronavirus: le Sénégal a franchi la barre des 5.000 cas au 14 juin

Faisant le point quotidien de la situation de l’épidémie au Sénégal ce dimanche 14 juin, le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Aloyse Diouf, a annoncé que sur 1.223 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,68%. Il s'agit de 79 cas contacts, 1 cas importé et de 14 cas issus de la transmission communautaire.



A ce jour, ces nouvelles contaminations portent à 5.090 le nombre de cas déclarés positifs au pays de la Téranga, 3.344 malades ont été guéris, 60 patients décédés et 1.685 malades sous traitement.



Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé a également informé que 116 patients ont été déclarés guéris et 22 autres dans un état grave.